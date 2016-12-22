Количество загруженных копий игры Super Mario Run превысило рубеж в 40 млн всего за 4 дня

Как сообщалось ранее, за первые сутки с момента релиза мобильная игра Super Mario Run была загружена более 2,85 млн раз, что является новым рекордом App Store. И это оказался не единственный рекорд, покорившийся новому творению Nintendo.

За первые четыре дня после релиза игра было загружено уже более 40 млн копий игры Super Mario Run. Тем самым был побит очередной рекорд App Store по количеству загрузок за указанный период.

Достичь столь существенных результатов удалось благодаря одновременному запуску игры в 140 различных странах. Кроме того, хотя игра распространяется на бесплатной основе, изначально пользователям доступно лишь несколько обучающих уровней. Для разблокировки всех возможностей игры необходимо совершить разовый платёж в сумме $9,99.

Nintendo не раскрывает сведений о том, сколько пользователей из указанных 40 млн загрузок фактически купили игру. Однако утверждается, что Super Mario Run вошла в ТОП-10 самых кассовых проектов в 100 странах.

Источник: The Verge