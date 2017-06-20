Команда мобильного банкинга iBox Bank раскрыла дизайн и особенности своей первой платежной карты

Команда первого в Украине «исключительно мобильного» банка поделилась со своими будущими клиентами дизайном банковской карточки iBox Bank и отметили, что готовы к запуску уже на 60%.

Представители банка особо подчеркнули, что их карта содержит NFC-модуль (PayPass), при этом данная бесконтактная карта в отличие от других украинских банков будет предлагаться бесплатно, так как ее создатели «могут себе это позволить». Также разработчики отметили, что используют в карте специальный чип, который позволит реализовать в мобильном приложении iBox Bank уникальные для банковского рынка Украины функции.

«138 — именно столько вариантов дизайна карточки мы рассмотрели за последние месяцы. Какие рюшечки мы только не обсуждали: цветной и даже прозрачный пластик, куча вариантов нанесения краски, цвет чипа и номера … Но наша команда любит простоту, поэтому мы решили сделать карточку iBox Bank сплошного черного цвета. Ничего лишнего. Даже после того, как мы выбрали черный цвет, мы еще долго не могли определиться с окончательным дизайном. Степень черноты и глянца, выравнивание и отступы … Все эти вопросы почти взорвали нам мозг :)» — рассказала команда iBox Bank.

Напомним, что запуск нового мобильного банкинга iBox Bank анонсировал почти месяц назад Дмитрий Дубилет, ушедший из ПриватБанка и основавший компанию Fintech Band. В рамках данного сервиса клиенты получат «умную» кредитную карту и новое мобильное приложение. Банк планирует предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс. грн с льготным периодом до двух месяцев, начислять высокий процент на остаток собственных средств на карте, а также возвращать проценты от покупок (кешбэк).

Помимо самого приложения, в арсенале банка — терминалы iBox (более 5300 по всей Украине), из-за этого пополнение карт и работу с платежами планируется сделать более удобными, чем в любом другом банке, а классические банковские отделения открывать не планируется в принципе, что позволит существенно сэкономить по сравнению с обычными банками.

Источник: iBox Bank