lifecell запустил сервис денежных переводов между банковскими картами

Оператор мобильной связи lifecell сообщил о запуске сервиса перевода средств с банковской карты на банковскую карту, эмитированных крупными банками Украины.

Сервис перевода средств между банковскими картами в Украине становится популярным. По данным НБУ, только за 2015 год было осуществлено 80 миллионов переводов на сумму 27,7 миллиарда гривен. Теперь возможность перевода денег между банковскими картами доступна и абонентам lifecell. Воспользоваться ею можно из любой точки Украины, не заходя на сайт банка. С условиями и стоимостью услуги можно ознакомиться на сайте сервиса.

Также через сервис oplata.lifecell.ua абоненты оператора могут пополнить свой мобильный счет напрямую без посредников и комиссии за их услуги: все платежи осуществляются непосредственно между оператором и банком-партнером.

Для оператора lifecell сервис перевода средств между банковскими картами стал первым шагом в развитии такого перспективного сектора для телеком-бизнеса, как финансовые услуги. Компания планирует активно развиваться в этой области и открывать для своих пользователей новые возможности и сервисы.