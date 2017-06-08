MHI Vestas начала производить самые мощные в мире ветротурбины на 9,5 МВт

На этой неделе компания MHI Vestas Offshore Wind, подразделение крупного датского производителя ветрогенераторов Vestas, запустила в производство новую модель турбины V164-9.5 MW мощностью 9,5 МВт, что делает ее самой мощной серийной турбиной. Она должна снизить стоимость энергии, вырабатываемой шельфовыми ветровыми электростанциями, для которых, собственно, и предназначена.

Новая турбина Vestas V164-9.5 MW использует ту же платформу (V164), что и ее предшественница Vestas V164-8.0-MW мощностью 8 МВт с лопастями длиной 80 м. Конструкторы лишь внесли ряд усовершенствований, которые позволили нарастить мощность. В частности, говорится об новой конструкции передаточного механизма и улучшениях системы охлаждения

По словам Vestas, одна турбина Vestas V164-9.5 MW способна полностью обеспечить электроэнергией 8300 домов Великобритании. Именно эту страну компания указала не просто так. Дело в том, что недавно заработавшие у побережья Великобритании самые мощные в мире ветряные электрогенераторы, входящие в ветропарк Burbo Bank компании Dong Energy, были произведены Vestas. Говоря более конкретно, это те самые Vestas V164-8.0-MW.

О строительстве новых шельфовых ветряных электростанций на базе Vestas V164-9.5 MW пока не сообщается.

Источник: Vestas