Microsoft блокирует установку обновлений для Windows 7 и Windows 8.1 на компьютерах с новыми процессорами

Некоторые владельцы компьютерных систем на базе ОС Windows 7 и Windows 8.1 столкнулись с проблемой, связанной с работой службы обновления. На их компьютерах перестали устанавливаться обновления. При этом выводится сообщение следующего содержания:

«Ваш компьютер содержит процессор, который не поддерживается этой версией Windows»

Проливает свет на эту проблему одна из страниц раздела Microsoft Support. Оказалось, что таким нехитрым способом Microsoft стимулирует пользователей переходить на использование операционной системы Windows 10. Дело в том, что только Windows 10 поддерживает определённые аппаратные конфигурации. Это касается систем на базе процессоров процессоров Intel 7-го поколения (Kaby Lake) и более новых поколений, AMD 7-го поколения (Bristol Ridge) и более новых поколений, Qualcomm 8996 и более новых поколений.

Такой шаг в отношении Windows 7 ещё можно объяснить. Однако версия Windows 8.1 всё ещё находится в цикле поддержки Microsoft как минимум до 2018 года.

Источник: techpowerup