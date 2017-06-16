Microsoft представила новые фирменные аксессуары Modern Mouse и Modern Keyboard, клавиатура получила спрятанный под клавишу Win сканер отпечатков пальцев

Компания Microsoft без лишнего шума представила новое поколение фирменных аксессуаров Modern Mouse и Modern Keyboard, которые по дизайну и материалам отделки соответствуют новейшим моделям компьютеров линейки Surface.

Новая Microsoft Modern Keyboard, подобно клавиатуре Apple Magic Keyboard, использует низкопрофильные клавиши островного типа и алюминиевое шасси, которая отличается высокой прочностью и, как заверяет Microsoft, «практически неубиваемая». Но, пожалуй, самой интересной особенностью этой модели является датчик отпечатков пальцев, спрятанный во вторую справа клавишу «Windows» между клавишами Alt и Ctrl. Надо сказать, что место конструкторы выбрали отличное, никаких проблем с непреднамеренным использованием сканера при наборе текста возникнуть не должно. С другой стороны, сканер можно использовать для входа в систему или авторизации на сайтах посредством технологии биометрической аутентификации Windows Hello.

Новая модель клавиатуры Microsoft Modern Keyboard доступна в серебристом и темно-сером цветах и может подключаться к компьютеру как проводным, там и беспроводным способом. Для беспроводного подключения используется интерфейс Bluetooth 4.0, причем при первом подключении настройка осуществляется автоматически.

Клавиатура оснащена встроенной батареей, полностью совместима с ОС Windows 8-10, Windows 10 Phone, Android и macOS. Для беспроводного подключения ПК должен быть оснащен адаптером Bluetooth версии 4.0 и выше. Естественно, Microsoft говорит, что лучше всего клавиатура подойдет для использования совместно с новыми устройствами Surface Studio, Pro и Laptop на базе ОС Windows 10.

Что касается новой Modern Mouse, новая мышь, определенно, выглядит гораздо лучше предыдущих моделей с гладкими, закругленными и почти невидимыми кнопками, сливающими с корпусом, и металлическим колесом прокрутки. Для подключения к ПК здесь тоже используется беспроводный интерфейс Bluetooth 4.0. Не указывая точного разрешения датчика, Microsoft обещает «исключительную точность» отслеживания перемещений. Мышь работает на двух элементах AAA (входят в комплект поставки), совместима с большинством ОС и устройств с поддержкой технологии Bluetooth 4.0.

Теперь о финансовой стороне вопроса: покупка компьютерной мыши Modern Mouse обойдется в $50, а клавиатура Modern Keyboard освободит кошелек на $130. Продажи должны начаться «скоро».

Источник: Engadget