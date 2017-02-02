Microsoft теряет позиции на рынке настольных браузеров, а Chrome продолжает исполнять свой победный марш

Буквально вчера мы публиковали видео с новыми возможностями браузера Microsoft Edge в грядущем обновлении Windows 10 Creators Update. Между тем, свежие данные аналитиков Net Applications говорят, что доля Microsoft на рынке настольных браузеров продолжает сокращаться, хотя и незначительно.

За последний месяц суммарная доля браузеров Internet Explorer и Edge сократилась примерно на 1%, остановившись на отметке 25,2%. Если рассматривать результаты обоих по отдельности, то доля Microsoft IE впервые упала ниже 20%, тогда как Microsoft Edge получил дополнительные 0,15% и сейчас удерживает 5,5%.

Самый лучший результат по итогам прошлого месяца ожидаемо показал неоспоримый лидер рынка – браузер Chrome. По итогам прошлого месяца браузер поискового гиганта получил еще 1,4% рынка, увеличив свою долю до 57,9%.

Браузер Firefox снова вошел в нисходящую тенденцию. За последний месяц доля решения Mozilla сократилась примерно на 0,5% – до 11,8%. Замыкают пятерку стабильные Safari (3,47%) и Opera (1,29%).

Источник: cdrinfo и Net Applications