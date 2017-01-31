Министерство информационной политики Украины попросило Facebook ввести в Украине антифейковые механизмы, как в США и Германии

Многие наверняка еще помнят разгоревшийся после президентских выборов в США скандал, связанный с распространением фейковых новостей компаниями Google и Facebook. В ответ на обвинения манипуляцией общественным мнением упомянутые компании приняли новые защитные меры. Компания Цукерберга, которой досталось по полной, приняла несколько дополнительных шагов, нацеленных на борьбу с ложными новостями. Внедрение специальных механизмов в США и Германии – один из этих шагов. И вот сейчас наше правительство решило, что украинскому сегменту соцсети Facebook тоже не помешает схожий антифейковый фильтр.

Министерство информационной политики Украины, возглавляемое небезызвестным Стецем, уже направило администрации Facebook соответствующее письмо (PDF) с просьбой внедрения антифейкових механизмов в украинском сегменте социальной сети Facebook.

«Мы проанализировали интернет-пространство, учтя запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по примеру других стран. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации соцсети», — комментирует обращение Министр информационной политики Украины Юрий Стець.

По словам министра информационной политики Украины, Facebook становится все популярнее среди украинцев, не говоря уже о том, что для многих СМИ соцсеть является и важным источником информации. Поэтому украинцы, в свою очередь, должны получать из соцсети только точную и проверенную информацию.

Здесь не лишним будет вспомнить обращения украинцев и Петра Порошенко к Цукербергу по поводу открытия украинского представительства Facebook, которое в итоге оказалось безрезультатным. Что же, возможно в этот раз все будет иначе.

Источник: Министерство информационной политики Украины