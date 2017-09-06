Morgan Stanley: К 2020 году Tesla Model 3 и Model Y совокупно будут занимать половину всего мирового рынка электромобилей

В прошлом году компания Tesla анонсировала достаточно амбициозные планы по увеличению количества изготовленных электромобилей до 500 тысяч экземпляров в 2018 году. Рост производства связан с выходом на рынок новой бюджетной модели Tesla Model 3, при этом отметка в полмиллиона электромобилей в год — это больше, чем запланировано у любого другого автопроизводителя на данный период.

По даным отдельных источников, компания Илона Маска намерена запланировать аналогичный объем выпуска и для своей пока еще не анонсированного компактного кроссовера Tesla Model Y, которую начнут производить уже в 2019 году. Таким образом, только за счет двух бюджетных (Model 3 и Model Y), не говоря уже о более дорогих моделях (Model S и Model X), компания Tesla потенциально готова поставлять на рынок не менее 1 млн электромобилей.

В частности, в это верит исследовательская компания Morgan Stanley, опубликовавшая прогноз развития рынка электромобилей на основе данных, собранные за несколько последних лет аналитической фирмой IHS. По мнению экспертов этих компаний, к 2020 году бюджетная линейка Tesla в составе Model 3 и Model Y (на графике она обозначена как Model 3 CUV) будет занимать примерно половину всего мирового рынка электромобилей.

Напомним, что изначально предполагалось выпустить компактный кроссовер Model Y на рынок в конце 2019 — начале 2020 года, разработав для нее отдельную платформу. Однако затем Илон Маск изменил свое мнение и решил использовать в качестве основы Model 3, что ускорит появление электрического кроссовера на рынке как минимум на год.

Глава Tesla также упомянул, что ожидает гораздо большего спроса на Model Y, чем на Model 3 — в районе 0,5-1,0 млн экземпляров в год (судя по графику, ожидания Morgan Stanley заметно ниже и сравнимы с долей Model 3).

Источник: Electrek