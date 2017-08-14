«Мотор Сич» рассматривает возможность запуска регулярных авиарейсов из Киева в Тернополь и Жешув (Польша)

Авиакомпания Мотор Сич рассматривает возможность открытия авиамаршрута «Киев-Тернополь» с перспективой выполнения рейсов «Киев-Тернополь-Жешув». Об этом говорилось на недавних переговорах председателя Тернопольской ОГА Степана Барны и президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, сообщает ресурс liga.net.

Никаких подробностей касательно сроков запуска или цен пока, ясное дело, нет, поскольку сейчас это лишь намерение, а не конкретный проект. В то же время оно вселяет определенные надежды, тем более, когда об этом говорят открыто на высшем уровне.

«Один из приоритетов нашей работы – возобновление работы тернопольского аэропорта. Мы уже имеем опыт сотрудничества с 2010 года. К сожалению, тогда нам не удалось возобновить авиасообщение между Тернополем и Киевом. Сегодня мы пытаемся вернуться вновь к этой теме. И мы уже прорабатываем варианты привлечения потенциальных пассажиров к возможности реализации проекта авиасообщения Тернополь-Киев. Это приоритетное направление, хотя, мы говорим и о необходимости реализации проекта Киев-Тернополь-Жешув (Польша). Сегодня мы проводим эти переговоры», – цитирует слова Барны источник.

Власти Тернополя также заинтересованы в создании на базе городского аэропорта центра обслуживания авиации. Отметим, что ранее мэр Тернополя Сергей Надал предлагал лоукостеру Ryanair рассмотреть возможность использования аэропорта Тернополь в качестве базового в Западной Украине.

О планах запорожского предприятия «Мотор Сич» по выпуску гражданских вертолетов с дальностью полета 1000 км в следующем году можно узнать из нашей предыдущей заметки.

Источник: liga.net