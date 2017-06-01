Motorola представила смартфон Moto Z2 Play и несколько новых модулей MotoMods

Как и ожидалось, сегодня был представлен смартфон Moto Z2 Play, преемник оригинального Moto Z Play, который вышел неожиданно успешным и сумел добиться неплохих продаж по всему миру.

Новый Moto Z2 Play продолжает идеи, заложенные в прошлогодней модели, причем как внешне (за исключением нескольких мелких изменений), так и внутри. Как и модель первого поколения, Moto Z Play второго поколения является уверенным середняком с 5,5-дюймовым экраном и поддержкой модулей MotoMods. Но новая модель стала тоньше и легче предшественника.

Если точнее, толщина уменьшилась до 5,99 мм, а масса теперь равна 145 г. Напомним, у оригинальной модели эти параметры составляли 6,99 мм и 165 г соответственно.

Кроме того, новый Moto Z2 Play получил новый процессор, больший объем ОЗУ и улучшенную камеру.

Все технические характеристики смартфона Moto Z2 Play мы собрали в таблице ниже:

Moto Z2 Play Размеры 156.2 х 76.2 х 5.99 мм Вес: 145 г Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 626, до 2.2 ГГц 8-ядерный ОС Android™ 7.1.1 Дисплей 5.5″ Full HD SuperAMOLED (1080p [1920×1080] / 401 ppi) Память (ROM) 64 ГБ, расширение с microSD до 2 ТБ Оперативная память (RAM) 4 ГБ Основная камера 12 МП с технологией dual autofocus pixels, диафрагма f/1.7, 1.4 мкм, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка Фронтальная камера 5 MP, широкий угол, диафрагма f/ 2.2,1.4 мкм Аккумулятор 3000 мАч SIM Nano-SIM Dual-SIM Bluetooth® Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) Сети: GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz) 4G LTE Разъемы USB Type C, 3.5 мм разъем для наушников Сканер Сканер отпечатков пальцев

Что касается упомянутых выше улучшений по камере. В сравнении с предшественником она получила более светочувствительный объектив с максимальной диафрагмой F/1.7, систему автоматической фокусировки Dual Pixel, а также усовершенствованный лазерный помощник автофокуса с более продвинутыми возможностями при недостаточной освещенности.

О том, что емкость аккумулятора уменьшиться мы уже знали давно. Производитель заявляет 30 часов работы в смешанном режиме (у Moto Z Play было 50 часов). Компенсировать это должна технология быстрой зарядки – всего за 15 минут аппарат можно зарядить настолько, чтобы этого хватило для восьми часов работы. Кроме того, есть новый модуль Moto TurboPower Pack с дополнительным аккумулятором емкостью 3490 мА∙ч, который также поддерживает быструю зарядку (15 Вт) – 0 до 50% аккумулятор заряжается за 20 минут.

Помимо Moto TurboPower Pack были представлены и другие модули. Пожалуй, наиболее интересным является Moto GamePad, который превращает смартфон в полноценную портативную консоль. Он имеет двойные ручки управления, D-Pad и четыре навигационные кнопки. Дополнительный аккумулятор, встроенный в модуль, имеет емкость 1035 мА∙ч.

Обновленный модуль-динамик JBL SoundBoost 2 может непрерывно проигрывать музыку в течение 10 часов и совместим с новым приложением JBL EQ. Теперь он не боится брызг и доступен в три цветовых вариантах – красном, синем и черном.

И наконец, Moto Style Shell – модуль с поддержкой технологии беспроводной зарядки (до 10 Вт). Он доступен в нескольких вариантах дизайна и цвета.

Отметим, что в этом году производитель выпустит еще как минимум десяток новых модулей MotoMods. Кроме того, в модельном ряду производителя есть еще несколько смартфонов, ожидающих обновления.

Moto Z 2 Play работает под управлением «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat с виртуальным помощником Google Assistant. Смартфон доступен в цветах: Lunar Grey и Fine Gold. Ориентировочный срок старта продаж в Украине – август 2017. Украинская цена устройства пока не сообщается, для рынка США заявлена цена $499.