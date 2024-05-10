Кевин Дюранд говорит, что копировал манеры Илона Маска для образа обезьяны-злодея в фильме «Королевство планеты обезьян»

Актер Кевин Дюранд играет Проксимуса Цезаря, злодея в самом новом фильме известной кинофраншизы, «Королевство планеты обезьян». Персонаж Дюрана может напомнить манерами, кого-то всемирно известного, а именно Илона Маска — и это не безосновательно. В интервью для подкаста Inside Total Film Кевин Дюранд признался, что его персонаж умышленно наделен чертами технического миллиардера.

«Это круто! Я имею в виду, что даже с лицом обезьяны меня сравнивают с Илоном Маском. Мне все время приходится слышать об Илоне Маске, на самом деле это очень смешно. Люди подходят ко мне с блеском в глазах, и я понимаю, что они встречаются не с актером, который им нравится, это нечто большее. Но то, что это происходит, даже когда я обезьяна, — это фантастика!»

Актер, который также участвовал в «Lost» и «Начало. Росомаха», назвал Маска одним из своих источников вдохновения при подготовке к роли альфа-самца обезьяны.

«Я смотрел на действительно харизматичных спикеров — я довольно много наблюдал за [коучем] Тони Роббинсом, Илоном, Арнольдом Шварценеггером, который выступал в качестве губернатора. За этими людьми все наблюдают невольно, потому что они обладают такой силой и харизмой».

Как и Маск, Проксимус Цезарь имеет разрушительные черты. Интересно, что по сюжету в мире фильма исчезла электроэнергия. Персонаж Дюранда использует заново открытую технологию для установления господства над обезьянами. Прокат фильма в Украине стартовал 9 мая.

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Источник: Deadline