Начались продажи восстановленных умных часов Apple Watch со скидкой до 16%

Компания Apple приступила к продаже восстановленных (читаем, бывших в употреблении) версий умных часов Apple Watch. Покупая такие устройства можно сэкономить до 16% их первоначальной стоимости.

Так, наиболее доступная восстановленная версия Apple Watch Series 1 в алюминиевом корпусе в цвете «розовое золото» оценивается в $229. Цена новой версии составляет $269. Более новая восстановленная модель Apple Watch Series 2 в корпусе из нержавеющей стали продаётся за $509 (цена аналогичных новых часов составляет $599). На большинство доступных в продаже восстановленных версий умных часов предлагается скидка от 14% до 16%. Ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте Apple.

Однако тем, кто надеялся купить со скидкой наиболее дорогую версию умных часов Apple Watch Edition в корпусе из 18-каратного золота, не повезло. Её цена осталась неизменной.

Источник: The Verge