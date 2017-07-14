NASA может осуществить пилотируемый полет к Марсу, но у ведомства не хватает денег на высадку

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) уже достаточно давно раздумывает о пилотируемой миссии на Марс, а мировая общественность все больше проникается идеями колонизации нашей Солнечной системы. Но вот сейчас заместитель администратора NASA по пилотируемым космическим операциям Уильям Герстенмайер подтвердил то, о чем многие уже давно догадывались: при нынешних объемах финансирования NASA ну никак не сможет отправить людей на Марс, сообщает ресурс Ars Technica.

«Я не могу назвать дату, когда люди высадятся на Марсе, и причина тому… бюджет, та его часть, которая примерно на 2% ниже расчетного уровня затрат, нам не хватает поверхностных систем для Марса, — сказал Уильям Герстенмайер на встрече, организованной Американским институтом аэронавтики и астронавтики. — Вход [в атмосферу планеты – прим. ред.], спуск и посадка — невероятно сложные задачи для нас».

Другими словами, с текущим бюджетом NASA может долететь до Марса, но разработка необходимых для входа в атмосферу, спуска и посадки технологий не вписывается в текущий бюджет.

Дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от того, получит ли NASA дополнительное финансирование из бюджета.

В рамках встречи Герстенмайер упомянул о возможной миссии на Луну, особый интерес для агентства представляет область с огромными залежами водяного льда. Нынешний план NASA подразумевает строительство станции Deep Space Gateway на орбите Луны с целью ее дальнейшего использования в качестве плацдарма для будущих миссий по освоению космоса, но об этом мы уже рассказывали. Но не исключено, что в будущем эта станция будет использоваться для других миссий по исследованию поверхности спутника.

Все эти разговоры напоминают «переливання з пустого в порожнє», но реальность такова, что NASA необходимо сохранят максимальную гибкость и держать общественность в курсе ситуации. Удручает здесь то, что NASA является правительственной организацией и никакой стабильности здесь не может быть в принципе – при каждой смене власти планы могут меняться, особенно столь далекие и амбициозные планы как полет на Марс. Но это вовсе не означает, что NASA отказывается от миссии на Марс, как уже поспешили написать некоторые ресурсы. Агентство делает все возможное, чтобы миссия состоялась, но становится все очевиднее, что в вопросе освоения космоса ему необходимо больше полагаться на частный сегмент (SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance), нежели на свою очень дорогую и очень «непунктуальную» ракету (читай: Space Launch System).

Сейчас NASA планирует отправить первых марсовиков к Красной планете в 2033 году. Так что вся надежда на Илона Маска и его SpaceX с более ранними сроками.

Источник: Engadget и Ars Technica