«Не лоукостами едиными»: Одна из лучших в мире авиакомпаний Qatar Airways выйдет на рынок Украины в 2018 году

Сегодня одна из лучших авиакомпаний мира Qatar Airways объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте компании, Киев станет одним из 12 новых направлений, которые Qatar Airways начнет обслуживать в 2018 году.

Кроме Киева, самолеты катарской авиакомпании впервые отправятся в Сан-Франциско (США), Кардифф (Великобритания), Паттайю (Таиланд), Читтагонг (Бангладеш), Миконос (Греция), Малагу (Испания), Аккру (Гана), Лиссабон (Португалия), Абиджан (Кот-д’Ивуар), Прагу (Чехия) и Момбасу (Кения).

Отметим, что Qatar Airways — это национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха, которая выполняет рейсы по более чем 150 международным направлениям и отличается высоким качеством обслуживания. Компания Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвёздочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax, наряду с такими авиаперевозчиками, как All Nippon Airways, Hainan Airlines, Cathay Pacific, Asiana Airlines, Malaysia Airlines и Singapore Airlines.

Источник: Qatar Airways