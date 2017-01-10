Nokia зарегистрировала торговую марку Viki для своего будущего виртуального ассистента

Говорить о полноценном искусственном интеллекте в потребительских продуктах пока рано, однако вряд ли кто-то станет отрицать, что даже существующие в данный момент виртуальные ассистенты могут оказаться весьма полезными. Apple планомерно развивает свою Siri, у Microsoft есть Cortana, а у Google — система Now, так что тем, кто хочет оставаться в тренде, явно придется предпринимать собственные шаги в данном направлении.

Интересно, что одной из таких компаний стала Nokia, которая в данный момент только пытается вернуться в число заметных игроков IT-отрасли. В частности, стало известно, что компания Nokia Solutions and Networks (а не HMD, которая теперь владеет брендом Nokia) подала заявку на регистрацию торговой марки «Viki» со следующим описанием:

«Программное обеспечение для создания и мониторинга цифровых мобильных и веб-ассистентов, работающих с базами знаний и объединяющих разные источники данных в едином чате с голосовым интерфейсом»

Отметим, что всего пару дней назад был анонсирован Nokia 6, первый смартфон бренда на Android 7.0, и в перечне его характеристик не указан фирменный виртуальный помощник. Можно предположить, что Viki еще просто не готова к встрече с реальным миром и появится на смартфонах Nokia впоследствии, в качестве апдейта.

Также нельзя исключать, что этот виртуальный ассистент будет доступен не только для аппаратов Nokia, но и для других смартфонов под управлением Android, что существенно расширит его потенциальную аудиторию.

P.S. Мы не удивимся, если имя Viki ассистент от Nokia получил благодаря Алисии Викандер (Alicia Vikander), отлично сыгравшей андроида с искусственным интеллектом в фильме Ex Machina.

Источник: GSMarena