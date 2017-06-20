Новейший украинский самолет АН-132D успешно дебютировал на Парижском авиасалоне «Ле-Бурже 2017» [видео]

Новейший украинский транспортный самолет Ан-132D успешно дебютировал на 52-ом международном Парижском авиашоу «Ле-Бурже 2017», осуществив первый демонстрационный полет в рамках выставки. Второй демонстрационный полет состоится завтра, 21 июня, а на данный момент самолет находится на демонстрационной стоянке, где его могут осмотреть все заинтересованные посетители крупнейшего в мире авиашоу.

Отметим, что во время выставки запланирована презентация и других программ ГП «Антонов». Свою продукцию и проекты во Франции представят еще ряд предприятий-участников авиакластера «Укроборонпрома», в частности, ГП «Завод 410 гражданской авиации», ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» и другие. На объединенном стенде предприятий госконцерна размещены новейшие авиационные разработки, ракетная техника и другая продукция отечественного ОПК. На LE BOURGET 2017 ГК «Укроборонпром» намерен привлечь иностранных производителей к взаимовыгодному сотрудничеству и продемонстрировать инвесторам перспективность украинского оборонного комплекса.

Напомним, что самолет Ан-132D был создан в рекордно короткие сроки — в мае 2015 года был дан старт программе, а 31 марта 2017 года он уже поднялся в небо. В самолете нет ни одной детали из России, при этом «Укроборонпром» развернул международное сотрудничество с мировыми гигантами авиастроения, среди которых партнеры из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и других стран — Honeywell, Pratt & Whitney Canada, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers.

Модель Ан-132 предназначена для полетов на ближне- и среднемагистральных маршрутах, она сможет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов, а также предусматривает применение различных конфигураций грузовой кабины. Самолет будет иметь крейсерскую скорость до 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета до 9000 м с максимальной полезной нагрузкой до 9,2 т. В дальнейшем на базе Ан-132 будет создано целое семейство различных по назначению самолетов.

Источник: Укроборонпром