Новые смартфоны Apple возглавили рейтинг DXOMark, камера iPhone 8 Plus и вовсе заработала рекордные 94 балла из 100 возможных

Конечно же, специалисты DXO не могли пройти мимо новеньких смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые только сегодня поступили в продажу. Напомним, французская компания DxO Labs в первую очередь известна своим ПО для профессиональной обработки фотографий и сайтом DxOMark, где публикуются результаты технических измерений и оценок современных камер.

Итак, заполучив в свои руки новенькие смартфоны Apple, специалисты DxOMark тут же принялись тестировать новинки по своей обновленной методике и уже по результатам испытаний подготовили два отчета. Подробности о тесте с результатами измерений и примерами снимков можно найти по ссылкам внизу заметки, мы же лишь остановимся на основных моментах.

Для начала напомним, что основная камера смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus построена на новом 12-мегапиксельном датчике, но у младшей модели установлен один 12-мегапиксельный модуль с объективом с диафрагмой F/1.8, а у старшей модели – два 12-мегапиксельных модуля с объективами F/1.8 и F/2.8 соответственно. Оптическая стабилизация присутствует и в iPhone 8, и в iPhone 8 Plus. Но модель со сдвоенной камерой и двукратным оптическим увеличением также получила ряд оригинальных возможностей, включая новый алгоритм Portrait Lighting, анализирующий освещение на лице человека в кадре для корректировок (оттенок, насыщенность и т.д.) в реальном времени.

Итак, по итогам тестирования iPhone 8 и iPhone 8 Plus заняли первые места рейтинга DxOMark, заработав соответственно 92 и 94 балла из 100 возможных. А камеру iPhone 8 Plus специалисты DxOMark и назвали лучшей из когда-либо протестированных ими камер, естественно, в сегменте смартфонов. Причем обе новинки уверенно опередили старых рекордсменов. В данном случае мы говорим о смартфонах Google Pixel и HTC U11, которые до этого момента разделяли между собой первое место с одинаковым результатом в 90 баллов.

За работу с фотографиями младшая из моделей линейки iPhone 8 получила 93/100, однако DxOMark снизили оценку до 90/100 при оценке качества захвата видеороликов. В результате итоговый балл составил 92/100. Старшая модель iPhone 8 Plus за качество фото и вовсе получила целых 96 баллов, а вот за качество видео — 89 баллов, что соответствует HTC U11, но хуже, чем у Pixel, который в свое время за работу с видео получил 91 балл.

В части, касающейся оценки возможностей видеосъемки камеры iPhone 8 Plus, DxOMark отметили отличную работу функции отслеживанием лица при ярком свете, более точную экспозицию в сравнении с предшественником и широкий динамический диапазон. Баллы же были сняты за потерю детализации в условиях плохой освещенности и незначительные проблемы с экспозицией (блики). В итоге общая оценка для iPhone 8 Plus составила упомянутые чуть выше 94 балла. К модели iPhone 8 претензии по части видеосъемки были такие же.

В плюсы камерам iPhone 8 и iPhone 8 Plus по части съемки фото специалисты DxOMark записали лучший среди всех протестированных камер смартфонов динамический диапазон. Кроме того, в случае iPhone 8 Plus отметили в целом лучший оптический зум, качественный эффект боке (размытие заднего фона на портретных снимках) и использование функции распознавания лиц для точного замера экспозиции. Модель iPhone 8 удостоилась похвалы за очень точный и быстрый автофокус. К недостаткам или недоработкам у обоих отнесли потерю цветового баланса в условиях плохой освещенности и задержки в работе автофокуса в условиях недостаточной освещенности и яркого света.

Настолько хорошо iPhone 8 выдерживает стандартный набор испытаний «естествоиспытателя» JerryRigEverything можно узнать из предыдущей заметки.

Источник: DXOMark (1 и 2)