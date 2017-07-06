Новый смартфон среднего уровня HTC Ocean Life получит 5,2-дюймовый Full HD дисплей и процессор Snapdragon 660

Линейка смартфонов HTC U в скором времени пополнится новым устройством среднего уровня, которое на текущий момент известно под кодовым названием Ocean Life. Некоторые технические характеристики этой модели уже рассекречены инсайдерами.

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Sense 9.0

Edge Sense

HTC USonic — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) 4 июля 2017 г.

Предполагается, что смартфон HTC Ocean Life получит 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек и процессор Snapdragon 660. Также сообщается о наличии 16-мегапиксельных камер на задней и лицевой панелях и батареи ёмкостью 2600 мАч. Одним из первых на рынке эта модель предложит поддержку беспроводного стандарта связи Bluetooth 5.0. В качестве операционной системы будет использоваться версия Android 7.1.1 с фирменной оболочкой Sense 9.0.

В смартфоне HTC Ocean Life пользователям будут предложены функции Edge Sense (чувствительные к нажатию боковые грани) и HTC USonic (наушники с портом USB-C вместо привычного 3,5-миллимтерового звукового разъёма).

Источник: gsmarena