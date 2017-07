Новый смартфон среднего уровня HTC Ocean Life получит 5,2-дюймовый Full HD дисплей и процессор Snapdragon 660

Линейка смартфонов HTC U в скором времени пополнится новым устройством среднего уровня, которое на текущий момент известно под кодовым названием Ocean Life. Некоторые технические характеристики этой модели уже рассекречены инсайдерами.

Device will also be featured by

Sense 9.0

Edge Sense

HTC USonic

