Официально: Презентация флагманских смартфонов Google Pixel 2 состоится 4 октября 2017 года

После анонсов Samsung и Apple, единственной крупной компанией, не представившей свои флагманские смартфоны текущего модельного года осталась Google. Однако судя по рекламным щитам, которые компания начала размещать в США, анонс нового поколения смартфонов Google Pixel 2 состоится ровно через три недели — 4 октября 2017 года.

Отметим, что презентация первого поколения смартфонов Pixel прошла 4 октября 2016 года, так что в компании решили выдержать годовой интервал со скрупулезной точностью. Ранее сообщалось, что анонс пройдет 5 октября, однако доверия к материалам (пусть даже рекламным) самой компании все же выше, чем к утечкам (даже из проверенных источников).

Напомним, что по слухам смартфон Google Pixel 2 должен получить существенно измененный дизайн, чувствительные к нажатию боковые грани Active Edge, режим Always-On Ambient Display и другие улучшения, а также два формфактора — компактный Pixel 2 производства HTC и более крупный Pixel XL2 от LG. В качестве аппаратной основы называли Snapdragon 836 — улучшенную версию флагманского чипа Snapdragon 835, однако затем источники Qualcomm сообщили, что пока не планируют выпускать такой процессор, так что вопрос с платформой пока открыт.

А вот с операционной системой все более предсказуемо — пользуясь привилегированным положением, компания Google предоставит своим новинками самую свежую версию ОС Android 8.1.

Источник: GSMarena