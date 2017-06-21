OnePlus 5: процессор Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, две камеры и знакомый дизайн

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 5, который заменит предыдущую модель OnePlus 3T. Тем не менее, внешне у новинки мало общего с предшественником, в OnePlus не изменили только материалам корпуса, используя анодированный алюминий на тыльной панели и стекло на лицевой. По дизайну OnePlus 5 напоминает слегка уменьшенную версию iPhone 7 Plus. Сходство действительно большое, но, к сожалению, не во всём. Защиты от воды и пыли у корпуса смартфона OnePlus нет. Зато 3,5 мм разъём для наушников на месте. Размеры корпуса OnePlus 5 составляют 154,2×74,1×7,25 мм, а вес — 153 грамма.

Дисплей OnePlus 5 имеет диагональ 5,5 дюйма, используется матрица Optic AMOLED с разрешением 1920х1080 точек, она поддерживает отображение цветового пространства DCI-P3. Экран смартфона прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

В OnePlus 5 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 835, работающий на частоте 2,45 ГГц, графика Adreno 540, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а также хранилище на 64 или 128 ГБ UFS 2.1 2-LANE. Поддержки карт памяти в аппарате нет.

В сенсорной клавише под дисплеем смартфона расположен сканер отпечатков пальцев. Из сенсоров есть акселерометр, датчик Холла, приближения, освещённости, гироскоп и электронный компас. Для позиционирования используются модули GPS, GLONASS, BeiDou.

Из беспроводных опций доступны: двухдиапазонный 2×2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, а также Bluetooth 5.0 с кодеками aptX/aptX HD и поддержкой одновременного подключения двух наушников.

У OnePlus 5 двойная основная камера. Один объектив широкоугольный с 16-мегапиксельной матрицей Sony IMX 398, диафрагмой f/1.7. Второй объектив телефото с 20-мегапиксельной матрицей Sony IMX 350 и диафрагмой f/2.6. В обоих модулях нет оптической стабилизации, используется только электронная. Фронтальная камера 16-мегапиксельная с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2.0.

Ёмкость встроенного в OnePlus 5 аккумулятора составляет 3300 мАч, заряжается смартфон через порт USB Type-C, при этом поддерживается фирменная технология быстрой зарядки OnePlus – Dash. В компании утверждают, что для новой модели скорость зарядки была увеличена и теперь батарея за 30 минут может зарядится до 58%.

Стоимость OnePlus 5 в США стартует от $479 за модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. За версию с 8 ГБ/128 ГБ просят $539. В Европе цена чуть выше – 499 и 559 евро соответственно.