Операторы мобильной связи хотят поднять порог электромагнитного излучения в Украине в 4 раза, но Национальная академия наук считает, что это опасно

Вице-президент Национальной академии наук Украины Вячеслав Кошечко пришел к выводу, что развитие беспроводных технологий приводит к увеличению энергетической нагрузки на организм человека и поэтому размещение телеком-объектов на крышах и в помещениях недопустимо. При этом академик не просто сделал заключение, а представил позицию НАН Украины при согласовании проекта Министерства здравоохранения по повышению действующих санитарных норм излучения базовых станций мобильных операторов, сообщает издание ЛІГА.net.

Напомним, что Министерство здравоохранения недавно предложило повысить норму предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в Украине в 4 раза — с 2,5 до 10 мкВт/кв см, отреагировав на соответствующее распоряжение Кабмина. При этом чтобы утвердить данный проект, министерство должно согласовать его с различными органами, в том числе и с Национальной академией наук Украины.

Украинских мобильных операторов данная позиция откровенно удивила, при этом они напомнили, что показатель излучения нужно увеличить для того, чтобы иметь возможность развивать сети 4G в Украине — в частности, чем меньше мощность базовой станции, тем большее их количество требуется для покрытия одной и той же территории.

«Актуализировать действующие санитарные нормы на излучение важно. Это хоть немного приблизит их к принятым в Европе показателям. Действующие нормы в Украине — 2,5 мкВт/кв см, а в Европе, для сравнения, — 100 мкВт/кв см», — рассказывает гендиректор МТС Украина (Vodafone) Ольга Устинова.

«В странах Скандинавии порог — 100 мкВт/кв см, а в США — 1000 мкВт/кв см. Даже в соседней Беларуси действуют 10 мкВт/кв см. Таким образом, в Украине санитарно-гигиенические нормы и требования к оборудованию мобильной связи являются наиболее жесткими среди всех стран мира», — добавляют в Киевстаре.

«Надеемся, что Минздрав в ближайшем будущем утвердит приказ в том виде, в котором он размещен на их официальном веб-сайте. Любые попытки внести изменения в этот вариант являются недопустимыми, так как приведут к усилению регуляторного давления», — поддержали коллег в lifecell.

Представители НАН Украины настаивают, что биологический эффект от излучения на живые организмы недостаточно изучен, поэтому увеличение энергетической нагрузки является осознанным шагом к ухудшению экологической ситуации в Украине. Также они приводят результаты собственных исследований в Институте экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии НАН Украины.

Эксперименты были проведены на эмбрионах перепелов на разных стадиях развития и крысах. Облучение эмбрионов мобильным телефоном в режиме получения звонка проводили во время инкубации, а крыс — генератором с базовых станций. По мнению академика Вячеслава Кошечко, полученные результаты свидетельствуют о вредном влиянии излучения на живые организмы.

На полученные результаты достаточно экспрессивно отреагировал президент Киевстара Петр Чернышов, который отметил, что НАН ставит под сомнение исследования ученых других авторитетных с точки зрения развития науки стран.

«Мракобесие какое-то. Глубина проникновения электромагнитного излучения 900 МГц — единицы миллиметров. Не на ладошках же развиваются у нас эмбрионы в конце концов! Солнечный ультрафиолет эмбрионам, думаю, тоже вреден. Но академикам пока не приходит в голову запрещать солнечный свет», — отреагировал Петр Чернышов.

В Минздраве отметили, что примут во внимание все мнения при согласовании проекта о повышении норм излучения, при этом насколько письмо НАН повлияет на принятие или непринятие новых норм, они пока не могут сказать.

Напомним, что недавно депутаты Киевского городского совета обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой о внесении изменений в перечень представляющих повышенную экологическую опасность объектов. В список предлагается добавить цифровые радиорелейные станции и базовые станции систем сотовой связи, которые в последнее время активно устанавливаются украинскими операторами в рамках расширения 3G-покрытия.

Поводом для данного обращения стали жалобы киевлян, обеспокоенных массовой установкой базовых станций сотовой связи в местах, которые находятся в центре многоэтажной застройки на уровне 2-3 этажей домов, а также в непосредственной близости от детских и спортивных площадок.

Источник: ЛІГА.net