Биткоин-трейдер потерял $70 млн после того, как отправил криптовалюту на ошибочный адрес

Речь идет о популярном ныне виде скама с «отравленными адресами»/ address poisoning — когда мошенники создают фейковые аккаунты с поддельным криптографическим адресом, который содержит подобные реальному первые и последние символы.

Один из таких переводов недавно обнаружила фирма безопасности блокчейнов CertiK и отмечает, что жертва потеряла $69,3 млн — около 97% своих активов на Coinbase.

#CertiKInsight 🚨

Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning

EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address

Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G

— CertiK Alert (@CertiKAlert) May 3, 2024