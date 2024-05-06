Новости WTF 06.05.2024 в 13:10 comment views icon

Биткоин-трейдер потерял $70 млн после того, как отправил криптовалюту на ошибочный адрес

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Речь идет о популярном ныне виде скама с «отравленными адресами»/ address poisoning — когда мошенники создают фейковые аккаунты с поддельным криптографическим адресом, который содержит подобные реальному первые и последние символы.

Один из таких переводов недавно обнаружила фирма безопасности блокчейнов CertiK и отмечает, что жертва потеряла $69,3 млн — около 97% своих активов на Coinbase.

Другая компания Peckshield уточнила, что мошенники обменяли украденные биткоины на 23 000 Ethereum, а затем перевели средства на другой адрес (по данным The Daily Hodl, Ethereum торгуется по $3116 за монету).

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Специалисты криптоплатформы Trezor рекомендуют проводить небольшие тестовые транзакции перед отправкой крупной суммы и внимательнее присматриваться к цифрам адреса, на который осуществляется перевод.

По данным ФБР, в 2023 году мошенничества связанные с криптовалютой нанесли ущерб отрасли в размере $3,94 млрд — более трех четвертей убытков от инвестиционных мошенничеств, совершенных в течение года.

В другом отчете отмечается, что мошенничество с так называемым «забоем свиней» / pig butchering стоило инвесторам $75 млн в период 2020-2024 годов. Преступники, которые работают по этой схеме, обычно используют соцсети или программы для знакомств, чтобы идентифицировать потенциальных жертв — впоследствии с ними устанавливают доверительные отношения (иногда романтические), присылают небольшие платежи и заманивают в более крупные фальшивые криптоинвестиции.


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