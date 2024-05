Sony Interactive не будет привязывать Helldivers 2 на ПК к учетным записям PlayStation Network после более 200 тыс. негативных отзывов и отзыва из-за этого игры из Steam в более чем 170 регионах. Необходимость регистрации в PSN сделала бы игру недоступной во многих странах мира.

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.

CEO студии Arrowhead Йохан Пилестедт, который ранее извинился перед поклонниками игры за ситуацию, рассказал, что Arrowhead обсудила решение с PlayStation, после чего оно было отменено. Пилестедт также говорит, что это было его решение отключить связывание учетных записей во время запуска Helldivers 2, чтобы привлечь больше игроков.

I do have a part to play. I am not blameless in all of this — it was my decision to disable account linking at launch so that players could play the game. I did not ensure players were aware of the requirement and we didn’t talk about it enough.

