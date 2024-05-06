Новости Софт 06.05.2024 в 11:23 comment views icon

Wi-Fi и кабель одновременно: Google планирует ускорить процесс передачи данных при настройке нового устройства Android

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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При настройке нового телефона с Android обычно доступны три варианта перемещения данных со старого устройства: можно просто скопировать данные, соединив два устройства с помощью совместимого кабеля, воспользоваться Wi-Fi или восстановить данные из резервной копии Google One. Однако Google хочет объединить два способа, чтобы сделать передачу или восстановление данных быстрее.

Автор Android Authority нашел код, связанный с новым методом передачи данных в приложении Google Data Restore Tool версии 1.0.624892571 — Google называет этот процесс «MultiTransportD2dTransport» и фактически он позволяет осуществлять восстановление/передачу данных между устройствами во время настройки нового телефона с помощью Wi-Fi и кабеля одновременно.

Wi-Fi і кабель одночасно: Google планує пришвидшити процес передачі даних під час налаштування нового пристрою Android

Фрагмент кода также намекает на функцию «Restore Anytime», которая позволит переносить данные со своего существующего устройства на любое старое или новое устройство в любой момент (сейчас, если вы уже настроили свое устройство, начать перенос невозможно без сброса настроек до заводских).

Wi-Fi і кабель одночасно: Google пришвидшить процес передачі даних під час налаштування нового телефону Android

В то же время функция имеет и некоторые ограничения: копировать данные можно только с устройства, которое использовалось для копирования данных ранее.

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