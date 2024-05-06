Wi-Fi и кабель одновременно: Google планирует ускорить процесс передачи данных при настройке нового устройства Android

При настройке нового телефона с Android обычно доступны три варианта перемещения данных со старого устройства: можно просто скопировать данные, соединив два устройства с помощью совместимого кабеля, воспользоваться Wi-Fi или восстановить данные из резервной копии Google One. Однако Google хочет объединить два способа, чтобы сделать передачу или восстановление данных быстрее.

Автор Android Authority нашел код, связанный с новым методом передачи данных в приложении Google Data Restore Tool версии 1.0.624892571 — Google называет этот процесс «MultiTransportD2dTransport» и фактически он позволяет осуществлять восстановление/передачу данных между устройствами во время настройки нового телефона с помощью Wi-Fi и кабеля одновременно.

Фрагмент кода также намекает на функцию «Restore Anytime», которая позволит переносить данные со своего существующего устройства на любое старое или новое устройство в любой момент (сейчас, если вы уже настроили свое устройство, начать перенос невозможно без сброса настроек до заводских).

В то же время функция имеет и некоторые ограничения: копировать данные можно только с устройства, которое использовалось для копирования данных ранее.

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Google может официально объявить о совершенствовании инструмента передачи данных с будущим Pixel 8a или следующим большим выпуском функций Android 14.

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