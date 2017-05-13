Опубликован первый трейлер пошагового тактического экшена про роботов Battletech

Опубликован первый трейлер пошагового тактического экшена про роботов Battletech

Во время проведения выставки PDX CON 2017 был опубликован трейлер игры Battletech. Разработчиком является студия Harebrained Schemes, а издателем выступит Paradox Interactive.

Battletech является пошаговым тактическим ролевым экшеном с роботами. Действие проекта происходит во вселенной MechWarrior. События игры разворачиваются в 3025 году в классической вселенной BattleTech во время непрекращающихся войн между Великими Благородными Домами. Игроку предстоит стать командиром наёмного отряда, включающего несколько боевых роботов BattleMech и их пилотов. Отряд будет вовлечён в жестокую межзвездную гражданскую войну. Чтобы выжить в ней, нужно модернизировать свою базу и боевые роботы, заключать контракты с феодалами, заниматься тактическим планированием и побеждать врагов на поле битвы.

Точные сроки релиза игры Battletech пока не указываются, но она должна выйти до конца 2017 года.

 

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  • Во главе проекта Battletech встали Джордан Вейман, создатель MechWarrior и Mitch Gitelman, а также продюсер серии MechCommander и Майк Маккейн, креативный директор серии Shadowrun.
  • Проект Battletech успешно завершил кампанию на Kickstarter в ноябре 2016 года, собрав почти $2,8 млн при заявленной изначально сумме в $250 тыс.
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