Опубликован первый трейлер пошагового тактического экшена про роботов Battletech

Во время проведения выставки PDX CON 2017 был опубликован трейлер игры Battletech. Разработчиком является студия Harebrained Schemes, а издателем выступит Paradox Interactive.

Battletech является пошаговым тактическим ролевым экшеном с роботами. Действие проекта происходит во вселенной MechWarrior. События игры разворачиваются в 3025 году в классической вселенной BattleTech во время непрекращающихся войн между Великими Благородными Домами. Игроку предстоит стать командиром наёмного отряда, включающего несколько боевых роботов BattleMech и их пилотов. Отряд будет вовлечён в жестокую межзвездную гражданскую войну. Чтобы выжить в ней, нужно модернизировать свою базу и боевые роботы, заключать контракты с феодалами, заниматься тактическим планированием и побеждать врагов на поле битвы.

Точные сроки релиза игры Battletech пока не указываются, но она должна выйти до конца 2017 года.