Опубликован первый трейлер пошагового тактического экшена про роботов Battletech
Во время проведения выставки PDX CON 2017 был опубликован трейлер игры Battletech. Разработчиком является студия Harebrained Schemes, а издателем выступит Paradox Interactive.
Battletech является пошаговым тактическим ролевым экшеном с роботами. Действие проекта происходит во вселенной MechWarrior. События игры разворачиваются в 3025 году в классической вселенной BattleTech во время непрекращающихся войн между Великими Благородными Домами. Игроку предстоит стать командиром наёмного отряда, включающего несколько боевых роботов BattleMech и их пилотов. Отряд будет вовлечён в жестокую межзвездную гражданскую войну. Чтобы выжить в ней, нужно модернизировать свою базу и боевые роботы, заключать контракты с феодалами, заниматься тактическим планированием и побеждать врагов на поле битвы.
Точные сроки релиза игры Battletech пока не указываются, но она должна выйти до конца 2017 года.
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- Во главе проекта Battletech встали Джордан Вейман, создатель MechWarrior и Mitch Gitelman, а также продюсер серии MechCommander и Майк Маккейн, креативный директор серии Shadowrun.
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- Проект Battletech успешно завершил кампанию на Kickstarter в ноябре 2016 года, собрав почти $2,8 млн при заявленной изначально сумме в $250 тыс.