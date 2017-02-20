Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое допускает блокировку сайтов
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации».
Соответствующий указ от 13 февраля опубликован на сайте президента. Его содержание вкратце:
- Кабинету министров в трехмесячный срок поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по имплементации положений Конвенции о киберпреступности, ратифицированной законом от 7 сентября 2005 года № 2824-IV. В них необходимо учесть, в частности, «введение блокировки (ограничения) по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенного (идентифицированного) информационного ресурса (информационного сервиса)».
- Отдельно отмечается, что в вышеупомянутых законопроектах Кабмину также нужно предусмотреть установление требований о предоставлении операторам и провайдерам телекоммуникаций по требованию правоохранительных органов информации, необходимой для идентификации поставщиков услуг и маршрута, которым была передана информация.
- Правоохранительным органам должны быть предоставлены полномочия по внесению обязательных к исполнению предписаний владельцам компьютерных данных (операторам и провайдерам телекоммуникаций, другим юридическим и физическим лицам) о срочном фиксировании и хранении компьютерных данных, необходимых для раскрытия преступления, на срок до 90 дней с возможностью продления этого срока до 3 лет.
- Помимо этого, следует предусмотреть введение действенного механизма использования в уголовном процессе доказательств в электронной форме, собранных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
- Службе Безопасности Украины поручено в трехмесячный срок подготовить вместе с Кабинетом министров законодательные предложения по определению ограничительных мер в отношении использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного/изготовленного субъектами хозяйствования государства-агрессора, и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
- Национальному банку рекомендуется разработать с участием СБУ в месячный срок правовой механизм блокировки (прекращения) на территории Украины функционирования электронных платежных систем субъектов государства-агрессора.
Кроме этого, решение СНБО от 29 декабря 2016 года также содержит два тайных пункта, о содержании которых на данный момент ничего не известно.
Источник: «Украинская правда»
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