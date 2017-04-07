Представлена видеокарта Nvidia Titan Xp с 3840 ядрами CUDA и производительностью 12,15 TFLOPS

После недавнего анонса видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti стало очевидно, что производителю не избежать «каннибализма» внутри серии и в ценовом диапазоне $1200 срочно нужна модель быстрее нынешней Titan X. И вот вчера компания Nvidia без лишнего шума добавила в ассортимент улучшенный Titan X на том же 16-нм GPU GP102, но в полной, а не урезанной конфигурации, назвав его Titan Xp, а заодно и «списала» Titan X Pascal. Непонятно почему именно Titan Xp, а не Titan X Black – по аналогии с прошлогодними GeForce GTX Titan и GeForce GTX Titan Black, ну да ладно.

В конфигурацию новой карты входит 3840 ядер CUDA, тогда как у Titan X их 3584. Также видеокарта содержит все 224 текстурных блока, 96 блоков растровых операций и 11 ГБ памяти GDDR5X со скоростью передачи данных 11,4 Гбит/с, связанной с GPU при помощи шины разрядностью 352 бита (пропускная способность подсистемы памяти – 547,7 ГБ/с). Базовая частота GPU равна 889 МГц, повышенная — 980 МГц, эффективная частота памяти GDDR5 — 7,0 ГГц. Объем памяти составляет 6 ГБ, ширина шины памяти — 384 разряда.

Тактовая частота в режиме Boost — 1582 МГц, что дает производительность 12,15 TFLOPS (2*число ядер*рабочую частоту). Наверняка частоту можно будет поднять еще чуть выше для еще более высокой производительности.

Потребляя 250 Вт, карта требует подключения двух разъемов дополнительного питания (8+6). Стоит новая Nvidia Titan Xp при всех своих улучшениях ровно столько же, сколько просили за Titan X – $1200. Вот только продаваться новый Titan Xp будет эксклюзивно через GeForce.com, то есть она будет доступна лишь на тех рынках, где есть онлайн-магазин NVIDIA.

Видеокарта Nvidia Titan X Pascal GTX 1080 Ti Titan Xp Графическая архитектура Pascal Pascal Pascal Техпроцесс 16 нм 16 нм 16 нм Площадь GPU 471 мм² 471 мм² 471 мм² (?) Количество мультипроцессоров SM 56 56 60 Количество ядер CUDA в одном блоке SM 64 64 64 Общее количество ядер CUDA 3584 3584 3840 Частота GPU в режиме Boost 1531 1584 1582 Производительность, TFLOPS 10,97 11,34 12,15 Разрядность шины обмена с памятью, бит 384 352 384 Объем памяти, GDDR5X 12 11 12 Эффективная частота работы видеопамяти, МГц 10 000 11000 11400 Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с 480 484 547,7 Пиковая потребляемая мощность, Вт 250 250 250 Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США 1200 700 1200

Источник: wccftech