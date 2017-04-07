Представлена видеокарта Nvidia Titan Xp с 3840 ядрами CUDA и производительностью 12,15 TFLOPS
После недавнего анонса видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti стало очевидно, что производителю не избежать «каннибализма» внутри серии и в ценовом диапазоне $1200 срочно нужна модель быстрее нынешней Titan X. И вот вчера компания Nvidia без лишнего шума добавила в ассортимент улучшенный Titan X на том же 16-нм GPU GP102, но в полной, а не урезанной конфигурации, назвав его Titan Xp, а заодно и «списала» Titan X Pascal. Непонятно почему именно Titan Xp, а не Titan X Black – по аналогии с прошлогодними GeForce GTX Titan и GeForce GTX Titan Black, ну да ладно.
В конфигурацию новой карты входит 3840 ядер CUDA, тогда как у Titan X их 3584. Также видеокарта содержит все 224 текстурных блока, 96 блоков растровых операций и 11 ГБ памяти GDDR5X со скоростью передачи данных 11,4 Гбит/с, связанной с GPU при помощи шины разрядностью 352 бита (пропускная способность подсистемы памяти – 547,7 ГБ/с). Базовая частота GPU равна 889 МГц, повышенная — 980 МГц, эффективная частота памяти GDDR5 — 7,0 ГГц. Объем памяти составляет 6 ГБ, ширина шины памяти — 384 разряда.
Тактовая частота в режиме Boost — 1582 МГц, что дает производительность 12,15 TFLOPS (2*число ядер*рабочую частоту). Наверняка частоту можно будет поднять еще чуть выше для еще более высокой производительности.
Потребляя 250 Вт, карта требует подключения двух разъемов дополнительного питания (8+6). Стоит новая Nvidia Titan Xp при всех своих улучшениях ровно столько же, сколько просили за Titan X – $1200. Вот только продаваться новый Titan Xp будет эксклюзивно через GeForce.com, то есть она будет доступна лишь на тех рынках, где есть онлайн-магазин NVIDIA.
|Видеокарта Nvidia
|Titan X Pascal
|GTX 1080 Ti
|Titan Xp
|Графическая архитектура
|Pascal
|Pascal
|Pascal
|Техпроцесс
|16 нм
|16 нм
|16 нм
|Площадь GPU
|471 мм²
|471 мм²
|471 мм² (?)
|Количество мультипроцессоров SM
|56
|56
|60
|Количество ядер CUDA в одном блоке SM
|64
|64
|64
|Общее количество ядер CUDA
|3584
|3584
|3840
|Частота GPU в режиме Boost
|1531
|1584
|1582
|Производительность, TFLOPS
|10,97
|11,34
|12,15
|Разрядность шины обмена с памятью, бит
|384
|352
|384
|Объем памяти, GDDR5X
|12
|11
|12
|Эффективная частота работы видеопамяти, МГц
|10 000
|11000
|11400
|Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с
|480
|484
|547,7
|Пиковая потребляемая мощность, Вт
|250
|250
|250
|Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США
|1200
|700
|1200
Источник: wccftech