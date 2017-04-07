Представлена видеокарта Nvidia Titan Xp с 3840 ядрами CUDA и производительностью 12,15 TFLOPS

Представлена видеокарта Nvidia Titan Xp с 3840 ядрами CUDA и производительностью 12,15 TFLOPS

После недавнего анонса видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti стало очевидно, что производителю не избежать «каннибализма» внутри серии и в ценовом диапазоне $1200 срочно нужна модель быстрее нынешней Titan X. И вот вчера компания Nvidia без лишнего шума добавила в ассортимент улучшенный Titan X на том же 16-нм GPU GP102, но в полной, а не урезанной конфигурации, назвав его Titan Xp, а заодно и «списала» Titan X Pascal. Непонятно почему именно Titan Xp, а не Titan X Black – по аналогии с прошлогодними GeForce GTX Titan и GeForce GTX Titan Black, ну да ладно.

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В конфигурацию новой карты входит 3840 ядер CUDA, тогда как у Titan X их 3584. Также видеокарта содержит все 224 текстурных блока, 96 блоков растровых операций и 11 ГБ памяти GDDR5X со скоростью передачи данных 11,4 Гбит/с, связанной с GPU при помощи шины разрядностью 352 бита (пропускная способность подсистемы памяти – 547,7 ГБ/с). Базовая частота GPU равна 889 МГц, повышенная — 980 МГц, эффективная частота памяти GDDR5 — 7,0 ГГц. Объем памяти составляет 6 ГБ, ширина шины памяти — 384 разряда.

Тактовая частота в режиме Boost — 1582 МГц, что дает производительность 12,15 TFLOPS (2*число ядер*рабочую частоту). Наверняка частоту можно будет поднять еще чуть выше для еще более высокой производительности.

Потребляя 250 Вт, карта требует подключения двух разъемов дополнительного питания (8+6). Стоит новая Nvidia Titan Xp при всех своих улучшениях ровно столько же, сколько просили за Titan X – $1200. Вот только продаваться новый Titan Xp будет эксклюзивно через GeForce.com, то есть она будет доступна лишь на тех рынках, где есть онлайн-магазин NVIDIA.

Видеокарта NvidiaTitan X PascalGTX 1080 TiTitan Xp
 Графическая архитектураPascalPascalPascal
Техпроцесс16 нм16 нм16 нм
Площадь GPU471 мм²471 мм²471 мм² (?)
Количество мультипроцессоров SM565660
Количество ядер CUDA в одном блоке SM646464
Общее количество ядер CUDA358435843840
Частота GPU в режиме Boost153115841582
Производительность, TFLOPS10,9711,3412,15
Разрядность шины обмена с памятью, бит384352384
Объем памяти,  GDDR5X121112
Эффективная частота работы видеопамяти, МГц10 0001100011400
Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с480484547,7
Пиковая потребляемая мощность, Вт250250250
Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США12007001200

 

Источник: wccftech

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