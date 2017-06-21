Приватный браузер Firefox Focus вышел для платформы Android

Компания Mozilla выпустила Android-версию своего браузера Firefox Focus, который обеспечивает высокий уровень приватности и безопасности серфинга.

Браузер Firefox Focus для Android лишён отвлекающих визуальных элементов. Зато он способен удалять сведения об интрнет-сессии пользователя всего одним кликом. Также браузер блокирует рекламу и позволяет осуществлять серфинг без отслеживания поведения пользователя рекламными системами. Это не только позволяет повысить приватность серфинга, но также способствует ускорению загрузки страниц и снижению потребления трафика, что существенно для мобильных устройств. Большой перечень известный веб-трекеров автоматически блокируется без необходимости каких-либо настроек. В версии Firefox Focus для Android реализованы и новые функции:

Счётчик рекламных трекеров – для любопытных предусмотрен счётчик количества рекламы, заблокированной на каждом сайте при помощи приложения;

Отключение блокировщика трекеров – для тех сайтов, которые отображаются некорректно, доступна возможность отключения блокировщика для устранения проблемы просмотра;

Напоминания – когда Firefox Focus работает в фоновом режиме, он будет выводить напоминание о возможности удаления истории серфинга.

Браузер Firefox Focus для Android доступен для бесплатной загрузки в магазине приложений Play Store.

Источник: mozilla