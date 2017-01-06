Профессиональный 32-дюймовый 8K-монитор Dell UP3218K оценивается в $5000

27-дюймовый монитор Dell S2718D Ultrathin Monitor и моноблок Dell XPS 27, о которых мы успели рассказать ранее, оказались далеко не единственными интересными новинками американского производителя на выставке CES 2017. Не менее достойным внимания является 8K монитор Dell UP3218K, способный отображать 1,07 млрд цветов, охватывая 100 цветового пространства AdobeRGB и sRGB.

Устройство оснащено 32-дюймовой панелью с рекордным для этого сегмента разрешением 7680х4320 пикселей, что соответствует плотности 280 пикселей на дюйм. Если говорить о технических параметрах, то максимальная яркость заявлена на уровне 400 кд/м², контрастность составляет 1300:1, кадровая частота – 60 Гц.

Монитор Dell UP3218K можно назвать беспрецедентным продуктом. Ближайшим соперником ему можно считать разве что прототип монитора Sharp разрешением 8K, который мы видели в октябре прошлого года. Но в продажу решение Sharp поступит еще нескоро. К тому же, его корпус настолько толстый, что туда запросто можно засунуть несколько моноблоков iMac. На его фоне Dell UP3218K выглядит верхом дизайнерской мысли с его тонким изящным корпусом из металла и рекордно тонкими рамками по всем сторонам экрана. Более того, это потребительский законченный продукт, который уже скоро поступит в продажу.

Модель Dell UP3218K явно ориентирована на профессионалов в области дизайна, графики, обработки фото, видео и так далее. Иными словами, для тех, кто хочет получить максимальную детализацию и располагает неограниченным бюджетом.

Монитор располагает двумя входами DisplayPort 1.3, четырьмя разъемами USB 3.0, один из которых поддерживает зарядку мобильных устройств, а также аудиоразъемом для подключения внешней акустики.

В продажу Dell UP3218K поступит 23 марта и стоит будет, конечно же, недешево – $5000.

Источник: The Verge и TechPowerup