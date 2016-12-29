Процессор Samsung Exynos 8895 будет доступен в трёх модификациях

Чем ближе презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8, тем больше просачивается в сеть сведений о нём самом и его компонентах. На этот раз речь пойдёт о процессоре Exynos 8895.

Новая порция сведений свидетельствует, что Samsung выпустит несколько модификаций этого чипа. Изначально планируется вывести на рынок модели Exynos 8895M и Exynos 8895V. Оба устройства изготавливаются по нормам 10-нанометрового технологического процесса на базе технологии FinFET. Чипы содержат по 8 вычислительных ядер: 4 ядра Exynos M2 с частотой до 2,3 ГГц (для Exynos 8895V) или до 2,5 ГГц (для Exynos 8895M) и 4 ядра Cortex A53 с частотой до 1,7 ГГц. Различия между этими моделями также заключаются и в графической подсистеме. В случае Exynos 8895M графическое ядро Mali-G71 включает 20 вычислительных блоков, а в случае Exynos 8895V тот же GPU получит 18 блоков.

Процессор Samsung Exynos 8895 обеспечит поддержку флэш-памяти UFS 2.1, оперативной памяти LPDDR4 и получит встроенный модем Cat. 16 LTE. Однако во второй половине 2017 года будет выпущена новая модификация Exynos 8895 с модемом Shannon 359, который обеспечит совместимость с сетями CDMA.

Добавим, смартфон Galaxy S8 в некоторых регионах будет продаваться с процессором Snapdragon 835. Его разработкой занимается компания Qualcomm, но фактическим производителем также является Samsung.

Источник: phonearena