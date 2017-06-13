Процессоры нового поколения Qualcomm Snapdragon будет производить TSMC, а не Samsung

В настоящее время производством флагманских мобильных процессоров для Qualcomm занимается компания Samsung. Но изготовление чипов следующего поколения, судя по всему, уже будет осуществляться на производственных мощностях компании TSMC.

Как сообщает источник, Qualcomm вела переговоры с Samsung относительно производства процессора Snapdragon 845. Также переговоры велись и с компанией LG. Но выбор всё же пал на TSMC. Хотя Samsung, вероятно, останется одним из крупнейших покупателей флагманского процессора Snapdragon 845.

Сотрудничество с Qualcomm было достаточно выгодным для Samsung. В прошлом году подразделение по изготовлению чипов получило доход в сумме $4,44 млрд, и около 40% от этой суммы ($1,78 млрд) принесло сотрудничество с Qualcomm. Сотрудничество между компаниями не прекратится в одночасье, так как даже в 2018 году нынешний процессор Snapdragon 835 всё ещё будет пользоваться спросом у некоторых производителей смартфонов.

Вместе с тем, Samsung продолжает инвестировать средства в производство полупроводниковой продукции. На новые производственные линии, которые смогут выпускать чипы по 10- и 7-нанометровой технологии, выделено $7 млрд. Предполагается, что в следующем году Samsung выпустит 7-нанометровые чипы. А пока ходят слухи, что компания вынуждена будет наладить производство по промежуточному 8-нанометровому технологическому процессу, который получит незначительные улучшения по сравнению с нынешней 10-нанометровой технологией. Соответственно, флагманские процессоры Samsung Exynos следующего поколения, скорее всего, будут именно 8-нанометровыми.

Источник: GSMArena