Qualcomm просит ITC запретить импорт смартфонов Apple iPhone в США

Страсти вокруг судебного разбирательства между компаниями Apple и Qualcomm продолжают накаляться. Недавно Apple решила полностью прекратить выплаты роялти Qualcomm до конца судебного процесса.

Само собой, этот ход не на шутку разозлил крупнейшего производителя чипсетов для мобильных устройств и тот решил ответить Apple. Как сообщает источник, на днях юристы Qualcomm обратились в Комиссию по международной торговле США (ITC) и попросили запретить импорт смартфонов Apple iPhone в США. Основание – нарушение патентов.

Если ITC удовлетворит ходатайство Qualcomm, то это может сорвать запуск долгожданного Apple iPhone 8, который и без того, если верить последним данным, перенесен на следующий год.

Отметим, что лицензионные соглашения Qualcomm по смартфонам iPhone технически относятся к партнерам Apple, которые занимаются сборкой и добавляют расходы, связанные с лицензионными выплатами, в общий счет Apple. Но соответствующих поступлений в конечном итоге лишилась Qualcomm. В результате последней пришлось сократить прогноз выручки на текущий квартал на $500 млн, до $4,8–$5,6 млрд.

Источник: Bloomberg