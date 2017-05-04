Qualcomm просит ITC запретить импорт смартфонов Apple iPhone в США
Страсти вокруг судебного разбирательства между компаниями Apple и Qualcomm продолжают накаляться. Недавно Apple решила полностью прекратить выплаты роялти Qualcomm до конца судебного процесса.
Само собой, этот ход не на шутку разозлил крупнейшего производителя чипсетов для мобильных устройств и тот решил ответить Apple. Как сообщает источник, на днях юристы Qualcomm обратились в Комиссию по международной торговле США (ITC) и попросили запретить импорт смартфонов Apple iPhone в США. Основание – нарушение патентов.
Если ITC удовлетворит ходатайство Qualcomm, то это может сорвать запуск долгожданного Apple iPhone 8, который и без того, если верить последним данным, перенесен на следующий год.
Отметим, что лицензионные соглашения Qualcomm по смартфонам iPhone технически относятся к партнерам Apple, которые занимаются сборкой и добавляют расходы, связанные с лицензионными выплатами, в общий счет Apple. Но соответствующих поступлений в конечном итоге лишилась Qualcomm. В результате последней пришлось сократить прогноз выручки на текущий квартал на $500 млн, до $4,8–$5,6 млрд.
Источник: Bloomberg
- В январе этого года Apple подала в суд на Qualcomm, требуя около $1 млрд переплаченных роялти. Купертиновский гигант также обвинил Qualcomm в злоупотреблении доминирующим положением на рынке модемов сотовой связи для смартфонов и навязывании несправедливых условий по лицензионным договорам. Всего Apple подала против Qualcomm четыре иска: один в США, два в Китае и один в Великобритании.
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- В апреле Qualcomm ответила на обвинения Apple встречным иском, заявив, что последняя стреножила ее модемы, чтобы решения Intel казались лучшими.