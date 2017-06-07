Ранцевый ПК HP Omen X Compact Desktop можно использовать в качестве обычного десктопа

В прошлом году HP создала носимый за плечами игровой компьютер для проектов виртуальной реальности. А теперь инженеры компании разработали новую модификацию такого устройства с целью сделать его более универсальным.

Теперь вместе к носимым за плечами компьютером Omen X Compact Desktop предлагается док-станция, которая позволяет устанавливать его на пол или на стол в качестве традиционного стационарного компьютера. Однако компьютер и док-станция продаются по отдельности.

Системный блок включает процессор Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 ГБ памяти. Цена HP Omen X Compact Desktop составляет $2499. За док-станцию предстоит заплатить дополнительные $600. Оба устройства станут доступными для покупки в июле 2017 года.

Источник: Engadget