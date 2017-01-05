Razer Project Valerie — концептуальный игровой ноутбук, оснащенный системой из трех огромных экранов

Будет ли ноутбук с тремя экранами в три раза лучше традиционной модели с одним экраном? Похоже, что именно этим вопросом задавались специалисты Razer со своим проектом игрового ноутбука Project Valerie. Прототип этого «трехглавого монстра» известный производитель периферии и ПО для геймеров привез на CES 2017.

Во многом новая разработка Razer похожа на видную модель Razer Blade Pro, анонсированную в октябре прошлого года. Но вместо одного 17,3-дюймого экрана IGZO разрешением 4K в Valerie используется специальная конструкция из трех дисплеев, которая самостоятельно разворачивается, образуя в конечном итоге один большой экран. Практичность подобного конструктивного решения в целом остается под большим вопросом, но разработка определенно является одной из самых необычных за последнее время.

До этого момента системы из нескольких мониторов являлись прерогативой настольных ПК и использовалась преимущественно геймерами и людями творческих профессий. Когда мы писали о Razer Blade Pro, то отмечали, что его вполне можно считать полноценным настольным ПК в форм-факторе ноутбука. Но получить несколько экранов в данном случае можно лишь путем подключения внешних мониторов. Project Valerie предлагает все и сразу, но ценой толщины и массы. Если толщина Blade Pro составляет 2,23 см при массе 3,5 кг, то у Valerie эти параметры равны 3,8 см и 5,4 кг. Отметим, что оба ноутбука готовы к работе с гарнитурами виртуальной реальности, так как удовлетворяют требованиям и Oculus Rift, и HTC Vive.

Графическая подсистема и клавиатура у Project Valerie такие же, как у Blade Pro, но точного перечня технических характеристик нет, поскольку на данном этапе это концептуальный проект.

Подсветкой в ноутбуке Project Valerie оснащена не столько клавиатура. Специальные светящиеся полоски по нижним краям двух крайних дисплеев создают приятный световой эффект. Ноутбук Blade Pro может проработать на одной зарядке до четырех часов. У Project Valerie наверняка используется батарея большей емкости, но едва ли он сильно преуспеет в этом плане, учитывая объемы энергии, необходимые для работы трех экранов. Гипотетически можно будет экономить, сворачивая два других экрана, когда в них не будет никакой потребности, но зачем тогда вообще покупать подобное устройство.

Страшно представить сколько может стоить потребительская версия Project Valerie, когда за базовый Blade Pro просят внушительные $3500.

Остается добавить, что Razer не первая, кому в голову пришла подобная идея. Как отмечает Mashable, ноутбуки с двумя экранами были одним из трендов 2009 года и в последующие несколько лет было ряд подобных экспериментов, в том числе устройство Slidenjoy, поставки которого должны были начаться в этом месяце. Является ли Razer Project Valerie тем самым многоэкранным ноутбуком, которого все ждали, либо же его, как и остальных, ждет бесславная участь, покажет время.

Источник: The Verge