С 1 августа «Нова пошта» поднимает тарифы на доставку по Украине и другие услуги

Компания «Нова пошта» официально объявила, что вводит обновленные тарифы на услуги доставки по Украине, которые вступят в силу 1 августа 2017 года. В частности, в среднем на 2-5 грн изменяются тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг и от 20 до 30 кг. Также обновлен размер доплаты за адресную доставку документов и посылок — в зависимости от веса отправления она изменится на 5-20 грн.

В то же время компания внедрила новый подход к тарификации хранения отправлений в отделении и переадресации. Введена градация веса отправлений для переадресации между отделениями, распределение тарифа на хранение посылок и грузов, а также изменены расценки на эти дополнительные услуги. Кроме того, изменилась стоимость услуги поднятия на этаж грузов весом более 30 кг.

«Нова пошта» также пересмотрела стоимость обратной доставки документов по Украине из одного отделения в другое, а также стоимость доставки грузов (свыше 30 кг), в том числе паллетированных, в отделение и по адресу.

Подробнее об изменениях можно узнать из обновленных прайс-листов, которые будут опубликованы 1 августа на сайте «Нова пошта» по следующим ссылкам: для частных и бизнес-клиентов.

В компании отмечают, что изменения обусловлены ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру компании и разработку новых сервисов и продуктов, которые позволят усовершенствовать качество обслуживания клиентов.

Источник: Нова Пошта