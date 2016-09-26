С ноября 2017 года в Украине будут выдавать новые водительские права европейского образца с электронным чипом

Кабмин готовится с ноября 2017 года начать выдавать новые водительские права, соответствующие нормам ЕС, сообщили в пресс-службе МВД изданию «Сегодня». В документе появится электронный чип, на котором продублируют визуальную информацию. Этого требует одна из директив Евросоюза, к которой Украина присоединилась, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС.

Права нового образца обеспечат водителю свободное перемещение между государствами-членами ЕС. Сейчас, по словам юриста Вадима Володарского, украинские пластиковые права тоже признают в мире, но по ним не во всех странах дадут в аренду автомобиль. Как разъяснил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, внешний вид выдаваемого сейчас водительского удостоверения сохранится. Появится только электронный чип, на котором продублируют визуальную информацию с лицевой и обратной сторон пластикового документа. Это ФИО и фото, дата рождения, подпись, дата выдачи документа, открытые категории на право вождения транспортных средств.

Планируются и другие изменения. Так перечень всех категорий транспортных средств, который указывается на обратной стороне удостоверения, станет таким же, как в ЕС. В частности отдельно выделят категорию «трехколесный мототранспорт» — для управления таким транспортом нужно будет сдать отдельный экзамен. Кроме того, введут срок действия прав для водителей автобусов и большегрузного транспорта. Если сейчас он равен 30 годам (как для легковушек), то может быть 10 и 5 лет.

«Затем водитель должен пройти медкомиссию, как в ЕС, подтверждающую, что по состоянию здоровья он может управлять таким авто. Будет ли водитель сдавать при этом экзамен по вождению, пока решается», — разъяснил Криклий. Также могут ввести ограничения на право управления. Мотоциклом в ЕС можно управлять с 20 лет, а не с 16-ти, грузовиком — с 21 года, а не с 18.

В МВД сообщили, что старые права останутся действительными, на новые их поменяют только по желанию или дадут тем, кто получает удостоверение впервые. Оформление европрав будет платным, точная сумма пока не подсчитана. Сейчас права стоят 201 грн. По мнению Володарского, может также вернуться обязательное повторное прохождение медкомиссии на пригодность к управлению транспортом для всех водителей, как в ЕС. У нас оно было отменено в 2009-м для любителей и осталось лишь для профессионалов (раз в два года).

Источник: Сегодня