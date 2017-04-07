Samsung Electronics оценивает свою прибыль в минувшем квартале в рекордные $8,75 млрд

Сегодня компания Samsung Electronics опубликовала предварительную оценку результатов первого квартала 2017 финансового года. Хотя до публикации полной версии отчета еще далеко, приведенные производителем основные цифры недвусмысленно указывают, что минувший квартал был для Samsung Electronics весьма удачным. И это несмотря на коррупционный скандал с участием руководителя компании и отсутствие новых флагманских смартфонов.

Итак, консолидированные продажи ожидаются на уровне $44,05 млрд. Операционная прибыль должна составить примерно $8,75 млрд. Это значительно больше, нежели за аналогичный период прошлого года, когда показатель операционной прибыли был равен $5,9 млрд, а также превосходит результат прошлого квартала, равный $7,8 млрд.

Поскольку квартальный отчет еще не опубликован, пока что можно только предполагать, что именно помогло Samsung выйти на рекордную прибыль. Ресурс Yonhap News отмечает, что именно полупроводниковый бизнес сделал основной вклад и помог получить рекордную операционную прибыль. Собственно, это должен быть второй по величине показатель за все время. Ранее в этом году Bloomberg отмечал повышение цен на мобильные процессоры компании на фоне растущего спроса на бюджетные смартфоны в Китае. Вероятно, это один из факторов роста доходов подразделения.

Отметим, что полупроводниковый бизнес обеспечил компании еще один рекорд операционной прибыли – $8,9 млрд по итогам третьего квартала 2013 года.

Источник: Samsung и Engadget