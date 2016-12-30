Samsung покажет на CES 2017 два планшета с Windows 10 и отдельно представит смартфоны Galaxy A 2017 года

К грядущей выставке CES 2017 компания Samsung подготовила два новых планшета, работающих под управлением операционной системы Windows 10.

Одна из новинок, известная под кодовым названием SM-W720, станет приемником модели Galaxy TabPro S, анонсированной ранее в этом году. Информация о технических характеристиках устройства пока не сообщается. Но по предварительным данным планшет сохранит 12-дюймовый дисплей с Quad HD разрешением и получит процессор Intel Core M нового поколения. О втором планшете с Windows 10 пока нет никаких сведений.

Вместе с тем, стали известны цены смартфонов Samsung серии Galaxy A модельного ряда 2017 года. Несмотря на то, что официальная презентация этих устройств всё ещё не состоялась, информация о ценах уже известна. Итак, цена модели Galaxy A5 (2017) составит $380, а за версию Galaxy A7 (2017) предстоит заплатить $430. Покупатели этих устройств бесплатно получат беспроводные наушники Level U PRO, обычная цена которых составляет $90. Официальная презентация новых смартфонов Samsung Galaxy A модельного ряда 2017 года запланирована на 5 января, она будет проходить в Куала-Лумпур.

Источник: nextpowerup 1, 2