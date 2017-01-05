Samsung представила свой первый игровой ноутбук Notebook Odyssey в двух версиях, а также ряд других новинок

В этом году к выставке CES компания Samsung приурочила анонс нескольких новинок: хромбуков Chromebook Plus и Chromebook Pro, новой модификации 15-дюймового ноутбука Notebook 9 и своего первого игрового ноутбука под названием Notebook Odyssey. Но, как водится, обо всем по порядку.

Судя по всему, Samsung Chromebook Plus и Chromebook Pro – это модификации трансформируемого ноутбука Samsung Chromebook Pro, представленного в октябре прошлого года.

Разница между этими трем модификациями заключается лишь в процессоре. Samsung Chromebook Plus получил некий неизвестный шестиядерный процессор, разработанный специально для хромбуков, а обновленному Chromebook Pro достался Intel Core m3 6Y30 (в оригинальной модели использовалась SoC Rockchip RK3399). Во всем остальном устройства полностью идентичны: сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма разрешением 2400х1600 пикселей (соотношение сторон 3:2), поддержка стилуса, металлический корпус и возможности трансформации. Непонятен только подход производителю к обозначению устройств.

Напомним, в конце прошлого года Samsung представила обновленные ноутбуки линейки Samsung Notebook 9 series, получившие процессоры Intel Kaby Lake и слегка обновленный дизайн. Изначально 15-дюймовая модель предлагалась только в версии со встроенной графикой Intel HD. И вот в каталоге производителя появилась новая модификация с мобильной видеокартой NVIDIA 940MX.

Первый в ассортименте Samsung игровой ноутбук Samsung Notebook Odyssey будет доступен в двух вариантах с экранами диагональю 15,6 и 17 дюймов. Разрешение панели в обоих случаях одинакового –1920х1080 пикселей,

15-дюймовая модель оснащается процессорами Intel Core вплоть до Core i7. Объем оперативной памяти в максимальной конфигурации достигает 32 ГБ (два слота для модулей 2133 МГц). Подсистема хранения данных гибридная, в ней нашлось место и для SSD с интерфейсом PCI Express объемом до 256 ГБ, и для HDD объемом до 1 ТБ. За графическую составляющую отвечает NVIDIA GeForce GTX 1050 с 2/4 ГБ памяти.

Старшая 17-дюймовая модель отличается типом и объемом ОЗУ – до 64 ГБ (четыре словта для модулей 2400 МГц) – и подсистемой хранения – два SSD с интерфейсом PCI Express объемом до 256 ГБ каждый + HDD объемом до 1 ТБ. К сожалению, данных о графической подсистеме старшей версии Samsung Notebook Odyssey нет.

Отдельного внимания заслуживает функция разгона. Предусмотренная разработчиками специальная кнопка выполняет моментальный разгон всех трех ключевых компонентов – процессора, видеокарты и памяти.

Из остального можно отметить механическую клавиатуру (0,5-мм клавишные колпачки Volcano и настраиваемая RGB-подсветка в старшей версии и 0,3-мм клавишные колпачки Сrater и светодиодная подсветка в младшей) и систему охлаждения и вентиляции HexaFlow Vent.

Разнится и набор разъемов. Старшая версия оснащается разъемом Type-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3, четырьмя USB 3.0, одним HDMI, одним Gigabit Ethernet и разъемами для подключения наушников и микрофона.

Набор интерфейсных разъемов младшей версии включает один порт USB 3.0, два USB 2.0, один Gigabit Ethernet, видеовыход HDMI и комбинированный звуковой разъем для подключения наушников и микрофона.

Емкость батареи 17-дюймовой версии – 93 Вт*ч, младшей – 43 Вт*ч.

Данных о ценах и точных сроках начала продаж, увы, пока нет.

Источник: cdrinfo и samsung