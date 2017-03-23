ОБНОВЛЕНО: СБУ проводит обыск в домах руководства украинской IT-компании YouControl

Сегодня с утра сотрудники СБУ пришли с обысками к руководителям украинской IT-компании YouControl. Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, обыски уже прошли в квартире коммерческого директора Елены Лапы, а сейчас идут у основателя и генерального директора YouControl Сергея Мильмана.

«Сотрудники СБУ не допустили адвоката Елены Лапы, а сейчас пытаются помешать и Сергею. Официальные комментарии юриста будут позже», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Впрочем, спустя некоторое время юриста компании Данила Глобу все-таки допустили. Причины обысков не уточняются.

Также стало известно, что компании заблокировали корпоративную электронную почту.

YouControl — это информационно-аналитическая платформа для бизнес-аналитики, конкурентной разведки и проверки контрагентов. Ресурс позволяет получить актуальную на момент запроса информацию о компании из более чем 30 государственных реестров и ежедневно узнавать о происходящих в них изменениях. Компания основана в 2013 году, центральный офис находится в Киеве.

ОБНОВЛЕНО: Причиной следственных действий является определение судьи Шевченковского районного суда по 359 статье УК «Нарушение работы автоматизированных систем» от 3 марта. Речь идет о том, что компания YouControl незаконно использует доступ к открытым госреестрам.

«Парадоксальная вещь при том, что законом предусмотрена открытая возможность доступа к реестру любых лиц, распространение, копирование, использование информации, которая является открытой и публичной. Это прямая норма закона и не знать этого — совершеннейший правовой нигилизм», — заявил юрист компании Данил Глоба.

По его словам, СБУ хотят выявить все носители информации, на которых находятся данные. Адвоката не допустили к проведению следственных действий. Впоследствии обыск продолжили также в офисе компании на ул. Шумского, 1б. Туда адвоката также не допустили.

Следователь согласовал присутствие адвоката только при проведении обыска в квартире СЕО компании Сергея Мильмана, однако по всем остальным местам его не допустили.

«Это очень странная абстрактная ситуация. При том, что у меня есть все законные основания как адвоката, защитника, так и представителя компании YouControl как ее штатного сотрудника», — пояснил он.

Глоба оценил обыски как «полнейший правовой беспредел».

«В данный момент мы не знаем, кто что делает в офисе. Что делается там с документацией рабочей, с компьютерами, имуществом наших сотрудников. На данный момент там присутствует один наш сотрудник, у которого нет полномочий юриста, компетенций и правовых знаний.

Материал будет дополняться.

Источник: AIN