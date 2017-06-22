Sega запускает коллекцию своих классических игр для современных мобильных платформ iOS и Android

Компания Sega выпустит некоторые свои лучшие старые игры для современных смартфонов. Так, анонсирован сервис Sega Forever, в рамках которого владельцы мобильных устройств на базе iOS и Android смогут запускать классические игры компании.

Все игры будут предлагаться на бесплатной основе, но со встроенной рекламой. Чтобы отключить демонстрацию рекламы, предстоит совершить единоразовый платёж в сумме $1,99. В классических играх добавлена поддержка многих современных функций и возможностей, например, сохранение достигнутого прогресса в облачном сервисе, поддержка Bluetooth-контроллера, онлайн таблица лидеров. При этом доступна возможность запускать все игры и без подключения к интернету.

На момент запуска сервиса Sega Forever в нём будут представлены 5 игр: Sonic the Hedgehog, Comix Zone, Altered Beast, Kid Chameleon и Phantasy Star II. В дальнейшем перечень доступных проектов планируется расширять. Разработчики намерены добавлять по одной игре каждые 2 недели. Официальный запуск сервиса Sega Forever должен состояться уже сегодня.

Источник: The Verge