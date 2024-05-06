Windows 11 24H2 потребует чипов с ARM v8.1 и SSE 4.2 — до свидания, Snapdragon 835 и старые процессоры x86

Windows 11 поддерживает различные процессоры ARM от Qualcomm. Согласно официальной документации, для поддержки нужен компьютер с процессором Snapdragon 850 или новее. Однако на ПК с Snapdragon 835, оригинальным чипом для Windows на ARM от 2016 года, могут обойти аппаратные требования и установить Windows 11 на свой страх и риск. Это может скоро закончиться.

Начиная с Windows 11 версии 24H2, для работы операционной системы Microsoft требуется ARM-процессор с ядрами версии 8.1. Попытка загрузить ОС на устройстве с ARM v8.0 приведет к сбоям системы. Snapdragon 835 обладает ядрами Kryo 280, которые являются производными от Cortex-A73 и не подходят.

Хотя Windows 11 никогда не поддерживала процессор Snapdragon 835, технически возможно установить операционную систему на компьютеры с этим чипом. Из-за этого многие считают требования к аппаратному обеспечению Windows 11 условными — якобы это трюк, чтобы заставить клиентов покупать более новое оборудование. Microsoft отрицает эти обвинения и утверждает, что ОС не поддерживает большое количество относительно мощных чипов из-за безопасности.

Когда Windows 11 версии 24H2 получит больше функций и потребует поддержки более новых инструкций, пользователи увидят, что их старые компьютеры физически неспособны работать с новейшей версией.

То же самое произойдет со старыми процессорами x86 без поддержки POPCNT и набора инструкций SSE 4.2. Snapdragon 835, впрочем, является гораздо более новым процессором. Прекращение поддержки ARM v8.0 также означает конец пути для энтузиастов, которые все еще «играют» телефонами Lumia. Однако Surface Duo все еще смогут работать с Windows 11, поскольку имеют гораздо более новые Snapdragon.

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Источник: Neowin

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