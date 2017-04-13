Silicon Power увеличивает объем карт памяти Superior Pro SDXC UHS-I (U3) и Elite microSDXC UHS-I (U1) до 256 ГБ

Едва ли кто-то станет оспаривать утверждение чем больше памяти, тем лучше. Эта неоспоримая истина прекрасно известна компании Silicon Power, ведущему мировому поставщику решений хранения данных, которая в настоящее время добавила в свои линейки сменных носителей Superior Pro SDHC/SDXC UHS-I (U3) и Elite microSDHC/microSDXC UHS-I модели объемом 256 ГБ.

Производитель полагает, что карты SP Superior Pro SDXC объемом 256 ГБ хорошо подойдут энтузиастам фото- и видеосъемки, поскольку соответствуют спецификации Ultra High-Speed Class 3 (UHS-1 (U3)) и обеспечивают возможность серийной фотосъемки с высокой скоростью, а также записи видео 4K. Кроме того, карты Superior Pro, как и Elite, устойчивы к ударным нагрузкам, воздействию влаги (степень защиты IPX7) и рентгеновских лучей, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40°С до 85°C и обеспечиваются ограниченной пожизненной гарантией. Серия Elite, соответствующая требованиям спецификации Ultra High Speed Class 1 (UHS-1), предназначена, прежде всего, для мобильных устройств. Представляя модель SP Elite microSDXC емкостью 256 ГБ, производитель отметил, что потребность в таких объемах растет в связи с все большей популярностью мобильной съемки.

Новые карты Superior Pro SDHC/SDXC UHS-I (U3) объемом 256 ГБ демонстрируют скорость чтения 90 МБ/с и скорость записи 80 МБ/с. Они имеют маркировку U3, которая гарантирует минимальную скорость записи в устройствах с поддержкой UHS-1 не ниже 30 МБ/с, и маркировку Class 10, которая гарантирует минимальную скорость записи не ниже 10 МБ/с.

Модели SP Elite microSDXC демонстрируют скорость чтения до 85 МБ/с.В комплект карточек размером 15 x 11 x 1 мм входит переходник, обеспечивающий возможность их использования совместно с устройством, рассчитанным на карты памяти SDXC.

Кроме того, карты SP Superior Pro SDHC/SDXC UHS-I (U3) и Elite microSDHC/microSDXC UHS-I (U1) поддерживают аппаратное шифрование по алгоритму AES с ключом 256-битной длины и оснащены механизмом выявления и исправления ошибок ECC.

К сожалению, цены и сроки старта продаж новых моделей объявлены не были.

Источник: TechPowerUp