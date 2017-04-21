Система электронных торгов СЕТАМ станет одним из первых украинских госресурсов, который будет использовать технологии Blockchain

Государственная система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) одной из первых начнет использовать в своей работе Blockchain — систему защиты и хранения баз данных. Об этом в ходе презентации результатов работы ГП «СЕТАМ» за первый квартал 2017 года сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

Он напомнил, что СЕТАМ стала одним из первых государственных стартапов, который Министерство юстиции запустило еще в 2014 году. До его запуска направление продажи конфискованного имущества был настоящим полигоном для макрокоррупции, а в итоге эта электронная площадка стала прототипом системы электронных государственных закупок ProZorro.

«Украина подписала меморандум по развитию технологии Blockchain — системы защиты и управления базами данных, которая является одной из самых прогрессивных в мире. Министерство юстиции сейчас ведет переговоры, чтобы мы были первыми из министерств, которое имплементирует эту систему на базе наших реестров и СЕТАМ. Это та реальность, которая засвидетельствует нашу готовность внедрять новые технологии и подходы к защите информации в государственных структурах», — отметил глава Минюста.

Глава Минюста отметил, что за период своей деятельности СЕТАМ реализовала активов на общую сумму 2,6 млрд грн, из них в первом квартале 2017 года — более 386 млн грн, благодаря чему госбюджет получил дополнительные 299,5 млн грн. Одним из основных достижений системы является существенное увеличение количества лотов, реализованных с приростом цены — сейчас это 57% всех лотов, проданных через систему. Также площадка постоянно фиксирует увеличение количества участников торгов: за два года их количество увеличилось почти в 4,5 раза — с 7621 участников в 2014 году до 33740 участников по состоянию на март 2017 года.

Напомним, что недавно Правительство Украины заключило партнёрское соглашение с компанией Bitfury Group с целью перевести все государственные электронные реестры на платформу Blockchain. Первоначально на новую платформу будут переведены государственные реестры, социальные службы, органы обеспечения безопасности, сфера здравоохранения и энергетика. После завершения пилотного проекта платформа будет распространена на все остальные государственные структуры, включая кибербезопасность.

Источник: Министерство Юстиции Украины