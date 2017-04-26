Смартфон Meizu E2 представлен официально: 5,5-дюймовый дисплей, MediaTek Helio Р20, до 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища, батарея на 3400 мАч плюс уникальный дизайн вспышки

После целого ряда утечек сегодня в Китае наконец официально представили новый смартфон Meizu E2, действительно получивший новое оформление вспышки основной камеры, как и предполагалось ранее.

Напомним, что дизайнеры компании решили обыграть типичную для современных смартфонов «антенную полоску», не маскируя ее за счет идентичного с остальной поверхностью цвета, а использовав прорезь в металлическом корпусе смартфона для вспышки из ряда четырех светодиодов. Решение получилось действительно свежим, но что более важно — Meizu стала первой компанией, которая его применила, что не слишком типично для китайских производителей, известных своей страстью к подражанию.

Более того, для Meizu E2 предусмотрели специальные фирменные чехлы Hi Case со сдвигаемым «ползунком», прикрывающем вспышку, когда в ней нет необходимости (доступны в черном, красном, зеленом и голубом цвете по цене порядка $12). А вот фронтальная часть смартфона идентична другим моделям бренда, там можно увидеть стандартные сенсоры, разговорный динамик и фирменную сенсорную кнопку mBack со встроенным сканером отпечатков пальцев. Основная камера Meizu E2 получила 13 Мп сенсор с апертурой f/2.0 и фазовым автофокусом (PDAF), фронтальную камеру для селфи и видеозвонков оснастили 8 Мп сенсором.

Смартфон Meizu E2 получил 5,5-дюймовый экран с Full HD разрешением и восьмиядерный чипсет MediaTek Helio Р20 (ARM Cortex A53, 2,3 ГГц) с графикой Mali-T880, выполненный по 16 нм техпроцессу. Будет предлагаеться две версии с различным количеством оперативной и постоянной памяти — базовый 3 ГБ / 32 ГБ и продвинутый 4 ГБ / 64 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, что не так уж и много для 5,5-дюймового устройства (к примеру, Meizu M3 note того же формфактора может похвастать батареей на 4100 мАч).

Смартфон Meizu E2 будет доступен в черном (Obsidian Black), серебристом (Moonlight Silver) и золотом (Champagne Gold) цвете оформления, а также будет представлен в особой версии Transformers Edition, приуроченной к выходу фильма «Трансформеры: Последний Рыцарь».

Стоимость начальной версии 3 ГБ / 32 ГБ составит $189 (¥1299), более продвинутая модификация 4 ГБ / 64 ГБ обойдется в $232 (¥1599). Предзаказ на смартфон уже открыт, продажи в Китае начнутся уже 29 апреля, а вот о планах выпуска международной версии пока ничего не сообщается.

Источник: Gizmochina