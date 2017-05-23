Смартфон Meizu M5c получил поликарбонатный корпус и яркие варианты расцветки

Как и было обещано, сегодня Meizu анонсировала Meizu M5c – свой новый смартфон средне-бюджетного класса.

Устройство получило поликарбонатный корпус и целых пять вариантов его цветового исполнения: черный, золотистый, красный, синий и розовый. Учитывая яркую палитру цветов, а также малые габариты и массу (аппарат весит всего 135 г при толщине 8,3 мм), можно смело предположить, что с этим аппаратом производитель главным образом нацеливается на модников и модниц, которых больше интересует внешность, а не техническая оснащенность. Не поймите неправильно, нельзя сказать, что с технической стороной у Meizu M5c все плохо, но в этой модели акцент явно делается именно на внешность.

Что же касается упомянутой оснащенности, сердцем новинки служит SoC c четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1,3 ГГц (точных данных о модели пока нет). Размер экрана – 5 дюймов по диагонали, разрешение – 1280х720 пикселей. Оперативной памяти тут установлено 2 ГБ, а флэш-памяти — 16 ГБ. Пара камер характеризуется разрешением 8 и 5 Мп, причем фронтальная отличается поддержкой ПО ArcSoft для улучшения качества снимков, а основная характеризуется максимальной диафрагмой F/2.0. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Из остального можно отметить возможность расширения объема внутреннего хранилища с помощью карт памяти microSD, но стоит упомянуть, что слот здесь гибридный. То есть, либо две SIM-карты или же одна SIM и одна карта microSD.

Из коробки Meizu M5c работает под управлением ОС Flyme OS 6.0, которая используют систему искусственного интеллекта One Mind для динамического распределения памяти между приложениями с целью общего повышения производительности устройства.

Увы, данных о цене Meizu M5c пока нет, но зато Украина есть в списке стран, которые получат новинку в числе первых. С учетом технических характеристик, цена Meizu M5c должна быть относительно доступной.

Источник: gsmarena