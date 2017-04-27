Соглашение с ФАС обязывает Google возобновить работу сервисов в Крыму в нарушение санкций США

О том, что американская корпорация Google и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заключили мировое соглашение мы уже знаем. Мы также знаем, что Google согласилась выплатить все штрафы и отказаться от эксклюзивной предустановки собственных приложений на Android-устройства. Но чего мы не знаем, так это того, что одним из требований, выдвинутых ФАС, является полное «снятие» санкций с Крыма и возобновление работы магазина Google Play и всех сервисов на территории полуострова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы ФАС.

По достигнутой сторонами договоренности Google обязуется разработать для устройств, находящихся в обращении на территории России, окно выбора, которое при очередном обновлении системы предоставит пользователям возможность выбора поисковой системы по умолчанию.

Обновление операционной системы Android происходит через магазин приложений Google Play. Однако после введения санкций США на Крымском полуострове в начале 2015 года прекращена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов. Пользователям выводится сообщение: «Покупки не поддерживаются. Покупки не доступны в вашем регионе согласно регламенту (ЕС) № 1351/2014 Европейского совета и исполнительному приказу № 13685 президента США».

Источник сделал соответствующий запрос в ФАС и получил следующий ответ:

«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google. В случае неисполнения условий соглашения последует прямое понуждение через суд».

Компания Google пока никак не прокомментировала ситуацию, но очевидно, что положение, в котором оказался поисковый гигант, весьма непростое. Ведь соблюдение требований ФАС в отношении Крыма и возобновление работы сервисом на территории полуострова будет нарушением действующих санкций США, не говоря уже о других проблемах аспектах этого вопроса. С другой стороны, невыполнение договоренностей с ФАС сулит новые судебные разбирательства и штрафы.

Источник: «Известия»