Состоялся официальный анонс смартфона Nokia 8 с двойной камерой с оптикой Zeiss и чистым Android

Как и было обещано, сегодня состоялся анонс первого флагманского Android-смартфона под брендом Nokia, который теперь принадлежит компании HMD Global. Новинка получила название Nokia 8.

Представленная модель оснащена 5,3-дюймовым IPS дисплеем с QHD разрешением 2560×1440 точек. Максимальная яркость изображения составляет 700 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5 с эффектом 2.5D. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава серии 6000. Его толщина составляет 7,9 мм. Заявлена защита в соответствии с рейтингом IP54. Смартфон Nokia 8 содержит процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти.

Новинка оснащена двойной камерой на задней панели, которая включает 13-мегапиксельные сенсоры (цветной и монохромный) и оптику Zeiss с диафрагмой f/2.0. Камера дополнена оптической системой стабилизации изображения, лазерным автофокусом и двойной LED вспышкой. На лицевой панели размещена 13-мегапиксельная камера для селфи с фазовым автофокусом и объективом с диафрагмой f/2.0. Размер пикселей для всех камер составляет 1,2 мкм. В смартфоне Nokia 8 реализована функция Dual-Sight, которая позволяет одновременно выводить изображения с лицевой и задней камер при трансляции видео в YouTube и Facebook. Ещё одной особенностью новинки является поддержка технологии Ozo Audio, которая позволяет захватывать объёмный звук (с охватом 360 градусов) при записи видео. Основным приложением для работы с галереей фотографий и видео является Google Photos, что позволяет использовать безлимитное хранилище для снимков пользователя.

Смартфон Nokia 8 поступит в продажу с 6 сентября по цене €599 с предустановленной стоковой версией Android 7.1.

Источник: gsmarena