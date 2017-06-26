SpaceX успешно запустила и приземлила две ракеты Falcon 9 на протяжении 48 часов

SpaceX успешно запустила и приземлила две ракеты Falcon 9 на протяжении 48 часов

Компания SpaceX успешно запустила и приземлила уже вторую ракету Falcon 9 на протяжении, примерно, 48 часов. Впервые компания смогла совершить два запуска в такой короткий промежуток времени. Хотя изначально график полётов не был столь плотным.

Первая ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником BulgariaSat-1 должна была стартовать 19 июня. Но этот запуск был перенесён в связи с необходимостью замены клапана обтекателя. В результате, пуск был осуществлён 23 июня с космодрома на мысе Канаверал. Для выведения на орбиту спутника BulgariaSat-1 применялась повторно используемая ракета Falcon 9, которая в начале 2017 года принимала участие в миссии по запуску 10 спутников Iridium NEXT. В прошлый раз первая ступень ракеты совершила посадку на плавучую платформу Just Read The Instructions, во время второй миссии – на плавучую платформу Of Course I Still Love You. В процессе посадки ракета обгорела и сильно ударилась о поверхность платформы, но в остальном всё прошло хорошо. Это был второй по счёту запуск уже побывавшей в космосе ракеты.

Второй запуск был планово осуществлён 25 июня с площадки на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередные 10 спутников Iridium NEXT. Всего планируется развернуть в космосе группировку из 75 таких спутников, на текущий момент выведено 20 из них. Посадка первой ступени Falcon 9 производилась на плавучую платформу Just Read The Instructions. При этом из-за плохих погодных условий положение платформы пришлось изменить.

Sped up version of today’s rocket landing on the Droneship Just Read the Instructions (guess it did)

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

В данной ракете использовались новые рули, изготовленные из цельного куска титана. Они способны выдерживать значительные нагревания при повторном вхождении в атмосферу без необходимости использования защитной оболочки. По словам Илона Маска, новые рули отработали даже лучше, чем ожидалось. Они должны выдерживать неопределённое количество запусков без дополнительного обслуживания.

Последняя миссия стала уже 9-м запуском ракеты для компании SpaceX в 2017 году. Кроме того, это уже 13-я успешная посадка первой ступени Falcon 9 и 8-я успешная посадка на плавучую платформу. Фактически, SpaceX не потеряла ни одной ракеты при попытке посадки первой ступени с начала лета прошлого года. Это свидетельствует о достижении высокого уровня надёжности и общем успехе компании, которая поставила перед собой цель перейти на использование многоразовых ракет.

Источник: The Verge

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