SpaceX успешно запустила и приземлила две ракеты Falcon 9 на протяжении 48 часов

Компания SpaceX успешно запустила и приземлила уже вторую ракету Falcon 9 на протяжении, примерно, 48 часов. Впервые компания смогла совершить два запуска в такой короткий промежуток времени. Хотя изначально график полётов не был столь плотным.

Первая ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником BulgariaSat-1 должна была стартовать 19 июня. Но этот запуск был перенесён в связи с необходимостью замены клапана обтекателя. В результате, пуск был осуществлён 23 июня с космодрома на мысе Канаверал. Для выведения на орбиту спутника BulgariaSat-1 применялась повторно используемая ракета Falcon 9, которая в начале 2017 года принимала участие в миссии по запуску 10 спутников Iridium NEXT. В прошлый раз первая ступень ракеты совершила посадку на плавучую платформу Just Read The Instructions, во время второй миссии – на плавучую платформу Of Course I Still Love You. В процессе посадки ракета обгорела и сильно ударилась о поверхность платформы, но в остальном всё прошло хорошо. Это был второй по счёту запуск уже побывавшей в космосе ракеты.

Rocket is extra toasty and hit the deck hard (used almost all of the emergency crush core), but otherwise good — Elon Musk (@elonmusk) 23 июня 2017 г.

Второй запуск был планово осуществлён 25 июня с площадки на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередные 10 спутников Iridium NEXT. Всего планируется развернуть в космосе группировку из 75 таких спутников, на текущий момент выведено 20 из них. Посадка первой ступени Falcon 9 производилась на плавучую платформу Just Read The Instructions. При этом из-за плохих погодных условий положение платформы пришлось изменить.

Sped up version of today’s rocket landing on the Droneship Just Read the Instructions (guess it did) Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Июн 25 2017 в 2:41 PDT

В данной ракете использовались новые рули, изготовленные из цельного куска титана. Они способны выдерживать значительные нагревания при повторном вхождении в атмосферу без необходимости использования защитной оболочки. По словам Илона Маска, новые рули отработали даже лучше, чем ожидалось. Они должны выдерживать неопределённое количество запусков без дополнительного обслуживания.

Closeup of the titanium grid fins. Not painted, as they glow red hot during a fast reentry. pic.twitter.com/Ltrq1Prg2m — Elon Musk (@elonmusk) 25 июня 2017 г.

Последняя миссия стала уже 9-м запуском ракеты для компании SpaceX в 2017 году. Кроме того, это уже 13-я успешная посадка первой ступени Falcon 9 и 8-я успешная посадка на плавучую платформу. Фактически, SpaceX не потеряла ни одной ракеты при попытке посадки первой ступени с начала лета прошлого года. Это свидетельствует о достижении высокого уровня надёжности и общем успехе компании, которая поставила перед собой цель перейти на использование многоразовых ракет.

Источник: The Verge